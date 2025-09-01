Austin Butler lebte acht Monate lang mit großen Schmerzen

Schauspieler Austin Butler (34) hat im Interview mit dem Magazin People verraten, dass er ganze acht Monate mit einer Glasscherbe im Fuß gelebt hat. Die Verletzung zog er sich während der Dune-Pressetour in Korea in einem Hotelzimmer zu, als er barfuß auf das Stück Glas trat. Doch anstatt sich medizinische Hilfe zu holen, vermutete Austin ein nervliches Problem, suchte lediglich Rat im Internet und humpelte weiter. "Ich dachte, es sei ein Nervending in meinem Fuß", gestand der Star im Gespräch.

Selbst während der Dreharbeiten zum Actionfilm "Caught Stealing", die körperlich äußerst anspruchsvoll waren, ignorierte Austin die Schmerzen und setzte sein Training und die Stunts fort. Inzwischen blickt er jedoch mit Humor auf die anstrengende Zeit zurück: "Ich habe schließlich Tipps von einem Typen an der Bodega und vom Mann an der Autowaschanlage bekommen", scherzte er im Gespräch weiter. Austins Schauspielkollegin Zoë Kravitz (36) reagierte fassungslos auf die Geschichte. "So lange?", fragte sie ungläubig im Interview, "acht Monate ist wirklich lang, ohne mal nachschauen zu lassen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Austin von gesundheitlichen Herausforderungen berichtete. In der Vergangenheit sprach er über ein beängstigendes Flugerlebnis: Während eines Flugs nach Chicago verlor er für einige Minuten sein Augenlicht, wohl infolge einer starken Migräneattacke. Dieser Moment habe bei ihm Todesangst ausgelöst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Austin Butler, Schauspieler