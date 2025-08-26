Austin Butler über mögliche Rückkehr zu "Hannah Montana"

Austin Butler (34), bekannt aus dem Film "Elvis", äußerte sich kürzlich zu einer möglichen Rückkehr für ein Revival oder eine Jubiläumsfeier der Disney-Serie "Hannah Montana". Bei der Londoner Premiere seines neuen Films "Caught Stealing" wurde der Schauspieler gefragt, ob er sich vorstellen könne, an einer 20-jährigen Wiedervereinigung mit Miley Cyrus (32) teilzunehmen. "Gibt es das?", fragte Austin überrascht und zeigte sich beeindruckt gegenüber Entertainment Weekly: "Wow, 20 Jahre? Das ist verrückt." Der Schauspieler, der in den 2000ern in zwei verschiedenen Nebenrollen in der Serie auftrat, erklärte zudem, er habe bisher nicht über eine Rückkehr nachgedacht, erinnere sich aber gern an seine Zeit bei "Hannah Montana".

In der Disney-Serie übernahm Austin in der ersten Staffel zunächst eine kleine Rolle als Toby, bevor er in Staffel zwei erneut als Derek Hanson, dem ängstlichen Cousin von Mileys Schwarm, auftrat. Rückblickend beschrieb er die Arbeit am Set als durchweg positive Erfahrung: "Ich habe so großartige Erinnerungen. Wir hatten eine Menge Spaß. Also, ich weiß es nicht!", erklärte er auf die Frage, ob er sich ein Comeback vorstellen könne. Miley Cyrus hatte zuvor in einem Interview angedeutet, dass ihr für das 20-jährige Jubiläum der Serie bereits etwas Besonderes vorschwebe. Konkrete Pläne verriet die Sängerin und Schauspielerin allerdings noch nicht.

Sollte es tatsächlich zu einer Jubiläumsfeier kommen, wäre dies ein weiterer Meilenstein in der Reihe von Revival-Projekten der frühen 2000er Jahre. Andere Serien wie "Raven's Home", ein Ableger von "That's So Raven", oder "Wizards Beyond Waverly Place" auf Disney+ haben in den vergangenen Jahren bereits ein Comeback gefeiert. Auch die Nickelodeon-Serie iCarly wurde erfolgreich neu aufgelegt. Austins Auftritte bei "Hannah Montana" waren zwar nur kleine Episoden in seiner Karriere, die seither steil bergauf ging. Doch seine Begeisterung für diese prägende Phase zeigt, dass ein Wiedersehen mit der Serie nicht ausgeschlossen ist. Fans dürfen also gespannt sein, was Miley Cyrus als Nächstes plant.

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Der Cast von "Hannah Montana"

