Nächster Flirt? Austin Butler und Emily beim Dinner gesehen

Emily Ratajkowski (34) und Austin Butler (34) wurden jüngst zusammen in New York gesichtet, als sie ein Dinner im beliebten Restaurant Waverly Inn genossen. Auf Fotos strahlen die beiden in lässiger Eleganz: Emily wählte ein schwarzes, schulterfreies Outfit, während Austin in einem weißen T-Shirt eher casual unterwegs war. Der Gossip-Blog DeuxMoi teilte die Schnappschüsse, die die beiden nebeneinander in einer gemütlichen Sitzbank zeigen. Weder das Model noch der Schauspieler haben bisher über ihre Verbindung gesprochen, doch die Bilder sprechen für sich – eine neue Freundschaft oder womöglich mehr?

Interessanterweise teilen die beiden Stars eine gemeinsame Vergangenheit auf der Leinwand, wenn auch zufällig. Austin war 2007 in einer Folge der erfolgreichen Nickelodeon-Serie iCarly zu sehen, während Emily zwei Jahre später einen kurzen Auftritt in derselben Show hatte. Über ihre Erfahrung sprach sie erst im letzten Monat in einem Interview mit Elle UK: "Das war irgendwie mein Durchbruch. Es war verrückt, plötzlich mit anderen Kinderstars zusammenzuarbeiten." Beide haben seither ihren Weg gefunden: Emily etablierte sich als Model und Schauspielerin – und auch Austin hat seine Karriere als Schauspieler kontinuierlich ausgebaut.

Ob die beiden als Freunde unterwegs waren oder sich doch eine Romanze anbahnt, bleibt unklar. Sicher ist jedoch, dass Emily nun ganz offiziell wieder bereit fürs Dating ist. Denn vor zwei Monaten wurde ihre Scheidung von Sebastian Bear-McClard (38) final besiegelt. Nach knapp drei Jahren Ehe bestätigte das Manhattan Supreme Court im Juli das endgültige Aus für das Paar – getrennt hatten sie sich bereits im September 2022. Vor allem der gemeinsame Sohn, Sylvester Apollo Bear (4), verbindet die Ex-Partner jedoch weiterhin. Rund um die Trennung kursierten immer wieder Gerüchte über Untreue, offizielle Details dazu gab es aber nicht.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Austin Butler und Emily Ratajkowski

Getty Images Austin Butler im August 2025

Imago Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im März 2018