Demi Lovato begeistert Fans mit neuen Bikini-Schnappschüssen

Demi Lovato (33) lässt ihre Fans an einem intimen Einblick in ihren Sommer teilhaben. Die Sängerin veröffentlicht eine Reihe von Fotos auf Instagram, auf denen sie sich nicht nur mit Freunden und ihrem Mann Jordan Lutes zeigt, sondern auch ihre beeindruckende Figur nach einem sichtbaren Gewichtsverlust präsentiert. In insgesamt zwölf Schnappschüssen zeigte sich Demi in verschiedenen Outfits, darunter in einem blauen Bikini sowie einer tief ausgeschnittenen schwarzen Goth-Style-Kleidkombination mit Lederstiefeln. Während die Follower den einstigen Disney-Star mit Kommentaren wie "unglaublich" und "fabelhaft" überhäufen, gab es in der Vergangenheit bereits kritische Stimmen, die ihre neue, schlankere Figur infrage stellten.

Anfang des Jahres warfen einige Demi vor, das Medikament Ozempic verwendet zu haben, um ihre Figur zu erreichen. Die Musikerin wies dies aber zurück und erklärte schon 2021 in einem Social-Media-Beitrag, dass ihr Gewichtsverlust "unbeabsichtigt" erfolgt sei. Zudem betonte sie in Penn Badgleys (38) Podcast "Podcrushed" im vergangenen Oktober, sich in der Genesung von Bulimie zu befinden. "Ich versuche, Körperakzeptanz statt Körperpositivität zu lernen, weil sich Körperpositivität für mich so anfühlt, als könnte ich das noch gar nicht erreichen", offenbarte die 33-Jährige ehrlich. Sie schränke sich nicht ein, zähle keine Kalorien und übertreibe es auch nicht mit dem Sport. "Und ich lebe vor allem nicht nach den Regeln der Diätkultur", fügte sie hinzu.

Der "Camp Rock"-Star setzt bewusst ein Zeichen gegen unrealistische Schönheitsideale und möchte Fans Mut machen, sich selbst zu akzeptieren. Daher arbeitet sie auch daran, ein eigenes Kochbuch herauszubringen. Mit "One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food" (übersetzt: "Ein Teller nach dem anderen: Rezepte für mehr Freiheit beim Essen") verfolgt Demi das Ziel, Kochen als Freude und nicht als Pflicht zu vermitteln. "Dieses Buch ist voller einfacher, wohltuender Rezepte, die mir geholfen haben, wieder mit mir selbst in Verbindung zu treten und sowohl Freiheit als auch Freude in meiner Küche zu finden – Gefühle, von denen ich nie dachte, dass ich sie erleben könnte", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato, August 2025

Getty Images Demi Lovato, Musikerin