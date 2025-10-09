Demi Lovatos Ex Max Ehrich wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Max Ehrich (34) wurde am Dienstagabend in Florida festgenommen. Der Grund: Der ehemalige Verlobte von Demi Lovato (33) soll in einen Vorfall häuslicher Gewalt verwickelt gewesen sein, bei dem eine Person über 65 Jahre verletzt wurde. Laut einem Bericht von TMZ wurde der Schauspieler wegen Körperverletzung angeklagt, zahlte eine Kaution in Höhe von 1.000 US-Dollar und kam einen Tag später, am Mittwoch, wieder auf freien Fuß. Wer das betroffene Familienmitglied ist, bleibt bisher unklar – jedoch fiel Max nur Stunden vor seiner Festnahme mit auffälligen und kryptischen Beiträgen auf Social Media auf.

So berichteten Fans, dass Max mehrmals live auf Instagram zu sehen war, teils in Begleitung seiner Mutter. Ebenfalls teilte er Fotos und Videos von FaceTime-Gesprächen mit Freunden und Familie sowie eine Notiz mit den Worten: "Mein Herz ist gebrochen." Seine sozialen Medien ließen kurz vor der Verhaftung auf einen inneren Konflikt oder emotionalen Zustand schließen, doch konkrete Details oder offizielle Aussagen gab es bisher nicht. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Fenmore Baldwin in der Serie "The Young and the Restless" bekannt und hatte zuletzt auch in Filmen wie "Southern Gospel" mitgewirkt.

Max sorgte bereits 2020 für Schlagzeilen, als seine Verlobung mit Demi nach nur wenigen Monaten gelöst wurde. Seitdem stand er vor allem durch seine Schauspielkarriere im Rampenlicht, die neben Soaps auch Rollen in Produktionen wie "High School Musical 3" und "Shake It Up" umfasste. Dieser jüngste Vorfall markiert jedoch eine neue Wendung in seiner Geschichte, die sein bisheriges öffentliches Leben überschattet. Seine Fans blicken nun gespannt auf weitere Updates und mögliche Klärungen rund um die Ereignisse des Wochenanfangs.

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA USA/Sipa USA Max Ehrich, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Ehrich, Schauspieler

Anzeige Anzeige