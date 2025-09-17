Demi Lovato freut sich über Verlobung von Selena und Benny

Demi Lovato (33) konnte ihre Begeisterung kaum zurückhalten, als sie in der Dienstagsfolge von Watch What Happens Live zu Gast war. Die Sängerin sprach über die Verlobung ihrer ehemaligen Disney-Kollegin Selena Gomez (33) mit Benny Blanco (37). Selena und der erfolgreiche Musikproduzent hatten ihre Verlobung bereits im Dezember 2024 bekannt gegeben. "Ich könnte nicht glücklicher für sie sein", schwärmte Demi und betonte, dass sie beiden nur das Beste für ihre gemeinsame Zukunft wünsche. Neben Glückwünschen lobte sie auch das jüngste Album des Paares, "I Said I Love You First", das sie sich voller Begeisterung angehört habe.

Neben der Verlobung erinnerte Demi auch an Selenas herzliche Worte aus einem Podcast-Interview im Juli, in dem diese den Erfolg ihrer Disney-Kollegen wie Miley Cyrus (32), den Jonas Brothers und eben Demi selbst gewürdigt hatte. "Es war wirklich, wirklich süß", sagte Demi über die Äußerungen und fügte hinzu, sie sei besonders von dem Song "Bluest Flame" auf dem erwähnten Album angetan gewesen. Die beiden Sängerinnen hatten ihre Verbindung bereits früh in ihrer Karriere aufgebaut. Ihr erstes Treffen fand im Jahr 2001 am Set von "Barney und seine Freunde" statt. Später folgten gemeinsame Disney-Projekte, darunter der beliebte Film "Princess Protection Program". Doch das Verhältnis der beiden war nicht immer ungetrübt und eine längere Distanz hatte die Freundschaft zeitweise belastet.

In einem früheren Interview reflektierte Demi zudem über die intensiven Jahre bei Disney und die Anforderungen der damaligen Zeit. Sie sprach darüber, wie Selena, Miley und die Jonas Brothers zu einer Ära von jungen Stars gehörten, die unter extremem Druck standen. Trotz Rückschlägen hatten sie alle bemerkenswerte Erfolge erzielt. Selenas jüngste Verlobung mit Benny scheint ein weiterer Höhepunkt in ihrem Leben zu sein. Demi zeigte sich überglücklich, dass ihre langjährige Freundin diesen besonderen Moment mit jemandem erlebt, der genauso kreativ und erfahren in der Musikindustrie ist wie sie selbst.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Demi Lovato, Selena Gomez und Benny Blanco

Christopher Polk/Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez bei den MTV Video Music Awards 2011

Getty Images Demi Lovato, Musikerin