Ein Hauch von Nichts: Demi Lovato nur im hautengen Einteiler

Demi Lovato (33) hat mit einem atemberaubenden Auftritt die Paris Fashion Week verzaubert. Die Sängerin präsentierte sich in einem hautengen schwarzen Body – ohne Hose oder BH. Dazu kombinierte sie schwarze Strümpfe, spitze High Heels und trug einen auffälligen Pelzmantel lässig über den Armen. Demis selbstbewusstes Auftreten sorgte für Begeisterungsstürme bei Fans und Fotografen, als sie das Event der Marke Coperni besuchte.

Bereits in den letzten Wochen hatte Demi immer häufiger in mutigen Outfits ihren neuen Stil und ihre veränderte Figur stolz zu präsentieren. Bei einem Fotoshooting für das Magazin Paper posierte sie in einer Auswahl heißer Outfits, unter anderem in einem transparenten Body mit schwarzen Punkten, der nur das Nötigste verdeckte. Zuletzt begeisterte Demi ihre Fans mit einem atemberaubenden Bikini-Schnappschuss auf Instagram.

Demi hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie mit ihrem Körperbild kämpft. 2024 erzählte sie, dass sie sich in der Genesung von einer Essstörung befinde und daran arbeite, Akzeptanz für ihren Körper zu entwickeln. Im Jahr 2018 überlebte die aus "Camp Rock" bekannte Sängerin eine Überdosis, was sie als einen Wendepunkt in ihrem Leben bezeichnete. "Dieser Körper rettete mein Leben und kämpfte, als ich eine Überdosis hatte. Dieser Körper ist ein Wunder", erklärte sie im Gespräch mit "Podcrushed".

Imago Demi Lovato bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Demi Lovato auf der Premiere von "Child Star"