"First Dates": Pascal und Nikita bekommen zweite Chance

Im First Dates-Restaurant bahnt sich eine besondere Romanze an: Nikita und Pascal treffen aufeinander – doch die beiden sind sich nicht zum ersten Mal begegnet. Bereits bei einem vorherigen Abend in Roland Trettls (54) kulinarischem Liebesnest kreuzten sich ihre Wege. Allerdings hatte damals jeder der beiden noch ein Date mit einem anderen Partner. Doch statt der Menschen an ihren Tischen fesselten sie nur die Blicke des jeweils anderen. Jetzt kehren sie zurück, um diesen Moment neu aufleben zu lassen, berichtet Vox. Wird aus den heimlichen Blicken von damals diesmal ein echtes Match?

Wie Restaurantbesitzer Roland erzählt, ist ihre Geschichte ein echtes Novum in seiner beliebten Kennenlernshow. "Das hatten wir noch nie! Die waren beide schon hier, am selben Abend", verriet der Gastgeber seiner Crew. Während ihrer ursprünglichen Besuche gab es für Nikita und Pascal keine Funken mit ihren Dates. Doch stattdessen entdeckten sie am Nachbartisch den wahren Grund für Herzklopfen. Nach der Show wünschten sich die beiden prompt ein Wiedersehen – dieses Mal absichtlich und miteinander. Und es sollte gelingen. Nikita und Pascal erleben ein erstes gemeinsames Date.

Roland ist nicht nur für seine Kochkünste bekannt, sondern auch dafür, mit viel Herzblut Singles miteinander zu verkuppeln. In seiner Show "First Dates" haben sich schon einige Romanzen entwickelt, und so manches Paar blieb auch langfristig zusammen. Der erfahrene Gastronom beobachtet dabei mit Interesse, wie zwischen den Gästen manchmal schon beim ersten Blick ein Funke überspringt. Auch Nikitas und Pascals ungewöhnliche Geschichte zeigt, wie unvorhersehbar Amors Pfeile fliegen können.

RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit