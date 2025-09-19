Hierbei kriegen sich Roland Trettl und Miriam in die Haare

Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38) zeigen sich als frisch verliebtes Paar auf Wolke sieben. Seit Anfang des Jahres, als der Starkoch und die Ex-Stuntfrau ihre Beziehung öffentlich machten, geben die beiden immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Beim Deutschen Fernsehpreis posierten sie erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich und strahlten bis über beide Ohren. Doch trotz ihrer Harmonie gibt es einen Punkt, der bei den beiden für Diskussionen sorgt: das Kochen. "Ich habe einmal für ihn gekocht", gesteht Miriam im Bild-Interview und fügt hinzu: "Es sind nicht unbedingt meine Qualitäten." Roland reagierte prompt und erteilte ihr ein Kochverbot: "Ich habe gesagt, ich werde für immer kochen. Sie kann wirklich vieles, aber das zählt nicht dazu."

Das Paar, das viel auf Reisen ist, hält das Zusammenleben bewusst unkompliziert. "Unsere Waschmaschine und die meisten unserer Klamotten sind in Salzburg", verriet Roland, während er erklärte, dass sie ihre wenige gemeinsame Zeit entspannt genießen. Fernsehen gehört dabei nicht dazu: "Wir sitzen lieber auf der Couch, unterhalten uns sehr gut oder spielen Billard." Dafür hat das Paar sogar einen eigenen Billardtisch angeschafft. Abseits dieser heiteren Momente haben jedoch vor allem Miriams tragische Erlebnisse und ihr Weg aus der Dunkelheit die Beziehung der beiden geprägt. 2016 brach sie sich beim Stunt-Training beide Füße und verlor kurz darauf ihren damaligen Lebensgefährten, den Piloten Hannes Arch (†48), durch einen tragischen Unfall. Doch Miriam schaffte es, aus dieser schweren Zeit neue Kraft zu schöpfen.

Für Miriam ist die Liebe zu Roland ein neues Kapitel. Nach Jahren voller Herausforderungen und Trauer schenkt ihr die Beziehung neuen Lebensmut. Roland schwärmt seinerseits von ihrer Stärke: "Sie ist jedes Mal ein Kunstwerk, wenn ich sie anschaue. Ich schätze an ihr, dass sie nach so vielen Tiefschlägen immer wieder aufstehen konnte."

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

Imago Roland Trettl und Miriam Höller beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl