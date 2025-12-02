In dieser Sache sind sich Miriam Höller und Roland uneinig

Miriam Höller (38) und Profikoch Roland Trettl (54) sind sich in einem Punkt nicht einig – und das ausgerechnet beim Thema Kochen. Die ehemalige Stuntfrau erzählt im RTL-Interview, dass sie ihrem Partner einmal zuliebe gekocht habe – mit fatalem Ergebnis. "Ich habe einmal für Roland gekocht, und das war desaströs. Er hat gesagt, er hätte alles anders gemacht", schildert Miriam. Seither steht fest, wer zu Hause welche Aufgaben übernimmt.

Miriam empfindet den Herd weiterhin nicht als ihr Revier. "Kochen war für mich immer Stress und ist es nach wie vor", meint sie. Wenn Roland einmal ausnahmsweise um Unterstützung bittet, übernimmt das einstige Model bewusst die einfachen Schritte: schneiden, zuarbeiten, Tempo herausnehmen. "Ich bin diejenige, die gerne aufräumt, die gerne putzt, die alles gerne sehr sauber hat. Und er gehört wirklich in die Küche", erklärt sie. Gleichzeitig hält der First Dates - Ein Tisch für zwei-Host die Tür zur gemeinsamen Küchenzeit auf und bietet an, ihr das Handwerk beizubringen. Miriam genießt diese Lernmomente: "Es sind so die wenigsten Dinge, wo ich mir was von Männern sagen lasse. Aber da lasse ich mir sehr gerne was von ihm sagen, wie Kochen funktioniert."

Vor wenigen Wochen zeigte sich der Profikoch im RTL-Interview ganz offen und schwärmte davon, wie sehr Miriam ihm neues Lebensgefühl schenkte. "Mein Lächeln ist ein anderes, meine Körperhaltung ist eine andere, mein Selbstbewusstsein ist ein anderes. Ich genieße mein Essen mehr. Ich atme die Luft anders ein, weil ich mein Leben mit einem Menschen teilen kann", sagte er und brachte auf den Punkt, wie sehr ihn die Beziehung verändert hat. Für den Koch war klar: Liebe macht alles intensiver.

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

Imago Roland Trettl und Miriam Höller beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl