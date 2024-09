Halsey landete nach einem Krampfanfall erneut im Krankenhaus

Sängerin Halsey (29) hält ihre Fans nach einem besorgniserregenden Zwischenfall über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden. Auf Social Media postete sie vor wenigen Tagen ein Video aus dem Krankenhaus, in dem sie an der Seite ihres Verlobten Avan Jogia mit einer Infusion im Arm ein Peace-Zeichen in die Kamera hält. Dazu schrieb sie mit einem Augenzwinkern: "Ich feiere den Bi-Visibility-Day, indem ich neben einem Mann sterbe (aus rechtlichen Gründen: Das ist ein Witz)." Doch hinter der scherzhaften Bemerkung steckte ein ernster Vorfall: In einem Fan-Q&A auf X beschrieb Halsey den Anfall, den sie erlitt, als "sehr beängstigend" und fügte hinzu: "Kann ich wirklich niemandem empfehlen."

Ein Fan wollte während der Fragerunde wissen, wie es generell um ihre Gesundheit stehe. Halsey, die bereits in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit chronischen Krankheiten wie Endometriose und Lupus gesprochen hat, antwortete darauf: "Ich bin nach ein paar Tagen wieder zu Hause, also ist das ein kleiner Sieg!" Sie hatte in letzter Zeit immer wieder von gesundheitlichen Herausforderungen berichtet und angekündigt, ihr neues Album "The Great Impersonator" sei von diesen Erfahrungen inspiriert. Dazu erklärte sie: "Ich war sehr oft krank und habe viel Gewicht verloren." Im Juni hatte sie in einem Instagram-Post erwähnt, dass sie sich "glücklich schätzt, am Leben zu sein".

Nach ihrem glanzvollen Auftritt bei den MTV Video Music Awards vor wenigen Wochen musste Halsey wohl generell einen Gang zurückschalten. In ihrer Instagram-Story verriet die Musikerin, dass sie nach dem Event mit einem heftigen Lupus-Schub zu kämpfen hatte. Unter einem ungeschminkten Selfie, das sie nachdenklich zeigt, schrieb sie: "Die VMA-Woche war zu anstrengend und jetzt tut Lupus noch sein Übriges." Um sich vor einer weiteren Verschlechterung zu schützen, kündigte die "You Should Be Sad"-Interpretin an, eine wohlverdiente Auszeit einzulegen. "Ich gönne mir eine Pause, damit ich nicht durchdrehe", betonte Halsey damals. Die Belastung der vergangenen Wochen schien der Künstlerin stark zugesetzt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Avan Jogia und Halsey im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey bei den MTV Video Music Awards im September 2024

Anzeige Anzeige