Lena Gercke reagiert auf Millionenverlust-Gerüchte bei LeGer

Lena Gercke (37) zieht die Reißleine – und spricht Klartext zu den Gerüchten um ihr Modelabel LeGer. Nachdem das Börsenmagazin Der Aktionär von Millionenverlusten und einem möglichen Finanzdesaster berichtete, reagiert die Unternehmerin jetzt erstmals öffentlich und exklusiv gegenüber Bild. Im Interview ordnet sie Zahlen, Darlehen und den Zustand des Unternehmens ein – gemeinsam mit Partner About You, der LeGer seit Gründung begleitet. "Ich bin eigentlich ein positiv gelassener Mensch. Aber natürlich ärgern mich solche Spekulationen. LeGer war mein erstes Baby, bevor ich meine zwei echten Babys bekommen habe", sagt die Gründerin. Was steckt hinter den kolportierten 30 Millionen Euro, wie groß ist der Schuldenberg wirklich, und wie geht es mit der Marke weiter? Lena gibt Antworten – und präsentiert aktuelle Geschäftszahlen.

Tatsache ist: 2022 und 2023 waren hart. Laut Handelsregister summierten sich Verluste von 11,6 Millionen Euro und 15,7 Millionen Euro. Lena erklärt die Ursachen: Neustart des Geschäfts mitten in der Corona-Folgenzeit, schwächelnde Nachfrage, volle Lager, hohe Retouren, Druck durch Ukraine-Krieg und Inflation. Bis Ende 2023 war LeGer exklusiv bei About You gelistet – in einem Modell, bei dem die Marke die Ware vorfinanzierte, ohne sichere Absatzsicht. "Das Risiko lag komplett bei uns", so die Gründerin. Die Wende kam schließlich mit einem Strategiewechsel: Lena setzte auf den Handel mit Händlern und Boutiquen, weniger auf Direktverkauf. Dieses risikoärmere Modell führte 2024 zu einem Umsatz von 11,2 Millionen Euro – profitabel mit einem Nettogewinn von etwa einer Million Euro.

Und die viel diskutierten 30 Millionen? "Das sind keine Bankkredite, sondern interne Finanzierungen von About You. Diese Darlehen sind mit einem sogenannten Rangrücktritt abgesichert", sagt sie zu Bild. Rückzahlung also aus künftigen Gewinnen, nicht unter akutem Druck. Abseits der Zahlen zeigt Lena auch die persönliche Seite einer Gründerin, die zwischen Kreativraum und Kinderzimmer pendelt. Die Unternehmerin nennt LeGer "mein erstes Baby" – ein Herzensprojekt, das sie seit 2017 begleitet, lange bevor sie Mutter von zwei Töchtern wurde. Auf die Frage nach schlaflosen Nächten antwortet sie mit einem Lachen: "Die einzigen schlaflosen Nächte hatte ich wegen meiner beiden Töchter." Freunde beschreiben die Moderatorin als jemanden, der Struktur liebt und in stressigen Phasen auf Routinen setzt – von frühen Team-Calls bis zu abendlichen Familienritualen. Und wenn es doch mal ruckelt? Dann hilft ihr, sagen Vertraute, der enge Kreis aus Familie und langjährigen Teammitgliedern.

RTL / Bernd-Michael Maurer Model Lena Gercke bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 18

Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2024