So verbringt Julia Wiedemann ihre "Alles was zählt"-Auszeit

Julia Wiedemann verabschiedet sich vorerst von ihrer Rolle der Lucie bei Alles was zählt. Am gestrigen Mittwoch war die Schauspielerin zum letzten Mal vor der Kamera der beliebten Telenovela zu sehen. Ihre Rolle zieht es nach Mallorca, wo Lucie als Geschäftsführerin für Ingo und Jenny arbeitet. Doch auch privat nimmt sich Julia nun eine wohlverdiente Auszeit. Im Gespräch mit RTL verriet sie: "Ich habe noch gar keinen Plan. Vielleicht traue ich mir mal einen Urlaub ganz alleine zu. Aber ich gucke mal." Sie wolle zunächst ein wenig Abstand gewinnen, um sich zu sammeln und herauszufinden, was sie wirklich brauche.

Hintergrund für die Pause sind die intensiven Dreharbeiten der täglichen Serie, die auch körperlich anstrengend sein können. Julia sprach im Interview darüber, wie herausfordernd es sei, ständig in andere Rollen zu schlüpfen: "Manchmal ist mir das gar nicht so bewusst, wie anstrengend das auch für den Körper ist [...]." Der Abstand zur Serie soll ihr nun helfen, wieder neue Energie zu tanken. Doch Fans können aufatmen: Julias Serienfigur Lucie wird nicht dauerhaft auf der Balearen-Insel verweilen, sondern irgendwann nach Essen zurückkehren.

Schon einmal hatte Julia eine längere Auszeit von der Soap genommen. Vor einigen Jahren verkündete die Schauspielerin, dass sie sich neuen beruflichen Projekten widmen möchte, und verließ die Serie. Die Fans waren zunächst enttäuscht, doch die Rückkehr ließ nicht lange auf sich warten. Als sie ihr Comeback am Set feierte, zeigte sich Julia überglücklich. "Es ist toll, dass ich wieder zurück bin und mein Team und meine Freunde wieder um mich herum habe", schwärmte sie damals in einer Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien.

RTL / Julia Feldhagen Julia Wiedemann, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Dominik Flade, Berrit Arnold, Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann (v.l.n.r.)

Thiago Braga de Oliveira Julia Wiedemann, "Alles was zählt"-Darstellerin