Nach Auswanderung: Verona Pooth gibt erstes Dubai-Update

Verona Pooth (57) hat ihre Follower kürzlich mit aufregenden Neuigkeiten überrascht: Die Moderatorin ist mit ihrem Mann Franjo und ihrem Sohn Rocco nach Dubai ausgewandert. In einer Instagram-Story meldete sich Verona erstmals aus ihrer neuen Heimat und zeigte sich am Strand der beeindruckenden Wüstenmetropole. Während im Hintergrund das Rauschen des Meeres zu hören und der Burj Khalifa zu sehen war, strahlte sie in die Kamera und verkündete: "Ich bin nach Dubai gezogen. Es ist einfach total schön hier." Dabei betonte sie, dass sie diesen Schritt schon lange geplant hatte, bevor er jetzt endlich Realität wurde.

Die Moderatorin erklärte weiter, dass sie zunächst einmal ankommen müsse, doch der erste Eindruck schon großartig sei. Sie betonte, dass nicht nur sie begeistert von Dubai sei, sondern auch ihre Freundin Rita, mit der sie sich den Traum vom Leben in Dubai erfüllt hat. Die Entscheidung, ins Ausland zu ziehen, sei für sie eine Herzensangelegenheit gewesen, die sie schon seit vielen Jahren beschäftigt habe. Umgeben vom Wüstensand und dem Glitzern der Skyline, scheint Verona den neuen Lebensabschnitt unter perfekten Umständen einzuläuten.

Im Interview mit der Zeitschrift Bunte erklärte Verona schon vor wenigen Tagen, dass der Hauptgrund für den Umzug vor allem die Sicherheit und die hohe Lebensqualität in Dubai gewesen sei. Auch der erstklassige Service habe die Entscheidung der Moderatorin und ihrer Familie maßgeblich beeinflusst. "Die Anonymität hier genieße ich sehr", sagte die TV-Ikone. Endlich könne sie den Alltag ohne ständige Beobachtung erleben. Besonders für ihren Sohn Rocco sei der neue Lebensabschnitt ein echter Gewinn. Verona war sich bewusst, dass die gemeinsame Familienzeit nicht ewig dauern würde. "Schneller als man glaubt, ist auch er aus dem Haus", meinte sie im Gespräch. Für das kommende Jahr hatte sie sich vorgenommen, noch mehr Augenblicke mit ihrem Sohn zu verbringen und diese bewusster zu genießen.

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Instagram/ verona.pooth TV-Moderatorin Verona Pooth in Dubai, 2025

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Sohn Rocco