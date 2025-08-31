Schlagersänger Ben Zucker macht seine Alkoholsucht publik

Ben Zucker (42) hat ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet. Der Sänger, der mit seiner markanten Reibeisenstimme über eine Million Tonträger verkauft hat, sprach erstmals offen über seine Alkoholkrankheit. In seiner Autobiografie "Kämpferherz" und in einem Interview mit Bild gestand er, wie der Alkohol sein Leben über Jahre beeinflusst hat. Vor allem in der Pandemie sei seine Abhängigkeit eskaliert: Isoliert von Familie und Freunden griff er häufig zur Flasche. "Ich habe mir jeden Tag Pizza nach Hause bestellt und parallel dazu Wodka getrunken. Ich hielt ständig einen Pegel", verriet der Schlager-Star.

Nach Jahren des Kampfes entschied sich Ben schließlich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Herbst 2024 trat er eine dreiwöchige Therapie in einer Entzugsklinik an, wo er mit anderen Betroffenen über seine Probleme sprach. Besonders der Druck in seinem Beruf, so sagte er, habe ihn immer wieder zu Alkohol greifen lassen, um Stress zu bewältigen. Trotz der Therapie ist der Weg zur vollständigen Abstinenz noch nicht abgeschlossen: "Ich bin noch nicht so weit, ganz auf Alkohol zu verzichten", räumte er ein. Stattdessen versucht er, seinen Konsum bewusster zu steuern, was ihm jedoch nicht immer gelingt.

Privat hat der Schlagerstar, der durch Songs wie "Na und?!" bekannt wurde, schwierige Zeiten hinter sich. Seine Ex-Freundin Suzann Jetzkus versuchte ihn zu unterstützen, doch die Beziehung zerbrach unter anderem an seiner Sucht. Auch seine Mutter Christine habe stets um ihn gebangt, ihm aber den Raum gelassen, den er benötigte, um selbst zur Erkenntnis zu kommen. Trotz der Rückschläge und Rückfälle in der Vergangenheit zeigt sich Ben heute kämpferisch und entschlossen, sein Leben weiter in die richtige Richtung zu lenken – ein langer Prozess, doch wie er sagt: "Die Zeit nehme ich mir."

Getty Images Ben Zucker, April 2023

Getty Images Ben Zucker, Musiker

