Christian Rach verabschiedet sich von "Grill den Henssler"

Bei der beliebten Vox-Kochshow Grill den Henssler geht eine weitere Ära zu Ende: Christian Rach, seit 2016 festes Mitglied der Jury, verlässt die Sendung. Bereits am kommenden Sonntag, im großen Finale der Sommerstaffel, wird der ehemalige Sternekoch ein letztes Mal die Kochkünste der prominenten Gäste bewerten. "Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'", erklärte Rach sichtlich bewegt während der Dessertbewertung und bedankte sich beim Publikum sowie bei seinen Kolleginnen und Kollegen: "Vielen, vielen Dank!" Auch Moderatorin Laura Wontorra zeigte sich gerührt und verabschiedete ihren Jurykollegen mit den Worten: "Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen!"

Christian, der in insgesamt 103 Folgen als Juror mit Witz und Expertise überzeugte, ist damit der zweite Abschiedskandidat dieser Staffel. Bereits zu Beginn hatte sich Jury-Urgestein Reiner Calmund nach 18 Jahren von der Show verabschiedet. Noch ist unklar, wie Vox den Verlust der beiden prägenden Juroren ausgleichen wird. Den frei gewordenen Platz von Calmund besetzte der Sender in dieser Staffel mit wechselnden Gastjuroren, und auch für Christian Rach steht bislang kein Nachfolger fest. Im großen Staffelfinale werden Steffen Henssler und seine prominenten Herausforderer – Sänger Tim Bendzko, Moderatorin Panagiota Petridou und Foodblogger Stefano Zarrella – erstmals von Designer Guido Maria Kretschmer als Gastjuror bewertet.

Neben seiner Zeit bei "Grill den Henssler" ist Christian Rach vor allem als früherer "Restauranttester" einem breiten Publikum bekannt. In der Vox-Show half er gescheiterten Lokalen, neuen Erfolg zu finden, und wurde so zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Gastronomie. Privat zieht sich der Hamburger gerne aus der Öffentlichkeit zurück, um Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Steffen Henssler hingegen bleibt dem Fernsehen treu: Schon kurz nach dem Finale wird er in seiner neuen Vox-Show "Hensslers Dreamteam" erneut zu sehen sein.

Ibrahim Ot / ActionPress Christian Rach in Hamburg, Oktober 2017

RTL / Markus Hertrich Bruce Darnell, Jana Ina Zarrella und Christian Rach bei "Grill den Henssler"

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra, Christian Rach, Reiner Calmund und Steffen Henssler