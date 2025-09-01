Verona Pooth zog wegen ihres Sohnes Rocco nach Dubai um

Verona Pooth (57) hat die Koffer gepackt und ist mit Ehemann Franjo (56) und Sohn Rocco (14) ins sonnige Dubai gezogen. Diese Entscheidung war kein Zufall, denn insbesondere Rocco spielte dabei eine entscheidende Rolle: Ursprünglich wollte der Teenager nämlich ein Auslandsjahr in Dubai verbringen, wie Bild berichtet. Doch der Moderatorin war ihr Sohn mit seinen 12 Jahren noch zu jung gewesen, um das Abenteuer ganz allein anzugehen. "Ich wollte ihn nicht alleine gehen lassen. Also habe ich gesagt: 'Ich begleite dich und wir genießen diese intensive Prime Time zusammen'", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Und so startete die Familie ihr neues Leben im Wüstenparadies.

Der Abschied aus Deutschland war jedoch nicht ohne Emotionen. Besonders Veronas Schwiegermutter Elke ließ die Familie nur schweren Herzens ziehen. "Elkelein hatte natürlich ein Tränchen im Auge, aber sie weiß, dass es mein Herzenswunsch war", berichtete die Moderatorin. Dass die Entscheidung, ins Ausland zu gehen, die richtige war, daran hat Verona keine Zweifel. Bereits vor über 20 Jahren besuchte sie Dubai zum ersten Mal und träumte seitdem davon, dort zu leben. "Man sagt ja, man muss erst mal ankommen. Da ich aber mein Leben lang viel unterwegs war, ist es für mich keine große Umstellung", so Verona weiter.

Stillstand kennt Verona auch in ihrer neuen Heimat nicht. Kaum angekommen, startete sie bereits ihr erstes Business-Projekt und arbeitet mit der Firma Dubai Finanz zusammen, die sich auf deutschsprachige Investoren spezialisiert hat. Immobilien sind für das Multitalent eine große Leidenschaft, und auch in Dubai setzt sie auf neue Erfolgsideen. "Für das Mädchen aus Hamburg, das aus einfachen Verhältnissen kommt, habe ich es ziemlich weit gebracht. Niemand hat mir etwas geschenkt, die Entscheidungen habe immer ich getroffen", sagte die Moderatorin stolz. Neben der Arbeit genießt sie nun das Leben unter der Wüstensonne mit ihrer Familie – ein Neustart, der Abenteuer und Luxus gleichermaßen verspricht.

Instagram / verona.pooth Rocco und Verona Pooth, 2025

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Getty Images Verona Pooth im Juni 2025