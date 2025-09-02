Betrug in Kennenlernphase: Gina packt über Yasin Mohamed aus

Gina Beckmann (25) erhebt schwere Vorwürfe gegen Yasin Mohamed (34). In einem Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast berichtet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sich die beiden einst in einer Kennenlernphase befanden – bis Yasin ihr Vertrauen enttäuscht haben soll. Die #CoupleChallenge-Bekanntheit lebte zu diesem Zeitpunkt für Dreharbeiten in München und lieh ihm ihr Auto. "Ich dachte mir: 'Ich bin nett, ich bin zur Tattoo-Con eingeladen. Hey, komm, nimm mein Auto für zwei Tage'", erzählt sie. Doch in dieser Zeit habe Yasin sich mit einer anderen Frau getroffen. "In den zwei Tagen – zwei Tage musst du dir vorstellen – hat er mit meinem Auto eine andere abgeholt, hat die gef*ckt, währenddessen hab ich ihn angerufen und er hat mich weggedrückt", schildert sie wütend.

Auch nachdem Gina von der Veranstaltung zurückkehrte, zeigte der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer keinerlei Reue. "Er lächelt mir ins Gesicht, als wäre nie etwas gewesen und wollte mich weiter kennenlernen", erzählt Gina. Von seinem Seitensprung erfuhr sie erst später. Besonders bitter: Yasin habe der anderen Frau erzählt, zwischen ihm und Gina laufe nichts – obwohl er sie im Freundeskreis bereits als seine Freundin vorgestellt habe. "Es war in meinen Augen so, als wären wir zusammen", betont sie. Heute sieht sie die Kennenlernphase aber sowieso kritisch. "Der größte Fehler überhaupt war, sich auf einen Yasin einzulassen, wo man weiß, was das für ein Mensch ist", verdeutlicht Gina und erklärt abschließend: "Rache schmeckt süß – deswegen mache ich das jetzt auch öffentlich."

Wann genau sich Gina und Yasin kennenlernten, bleibt unklar. Fest steht: Der Realitystar, der früher vor allem für Partys, Frauengeschichten und Alkoholexzesse bekannt war, schlug vor einigen Monaten einen neuen Weg ein. Er ließ sich am Ostersonntag taufen – ein Schritt, den er im "TrashTea"-Podcast näher erklärte. Auslöser für seine Kehrtwende war ein handfester Skandal: Nach einer Auseinandersetzung mit Love Island VIP-Kollegin Sophie Imelmann (29), die in einer Anzeige endete, verlor Yasin sämtliche TV-Jobs. "Ich war am Tiefpunkt und dachte daran, mein Leben zu beenden", erklärte er. In dieser Phase fand sich der ehemalige Germany Shore-Darsteller zum Glauben – und bezeichnet seine Taufe heute als seinen "zweiten Geburtstag".

Gerald Matzka/Getty Images, Instagram / yasin__11_ Collage: Gina Beckmann und Yasin Mohamed

Instagram / basic_gina/ Gina Beckmann, Influencerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, April 2024