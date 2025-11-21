Alte Kamellen: Hat Gina Beckmann direkt Feinde im Forsthaus?

Im diesjährigen "Forsthaus Rampensau Germany" treffen alte Feinde aufeinander. Gina Beckmann (25) scheint direkt doppelt ins Fadenkreuz zu geraten. Schon beim Einzug ist die Stimmung zwischen ihr und Walentina Doronina (25) angespannt – die beiden gerieten schon in früheren Formaten aneinander. In der neuen Doppelfolge eskaliert die Situation aber wieder. Walentina hatte draußen auf der Terrasse ursprünglich die Intention, das Kriegsbeil zu begraben. Aber Gina war zu verletzt, was bei ihrer Kontrahentin auf wenig Verständnis traf. "Jetzt fang' aber bitte nicht wieder an zu heulen", meint Wale provokant in Ginas Richtung. Diese antwortet mit einem ausgestreckten Mittelfinger. Im Interview kommen Gina dann tatsächlich die Tränen, was sie gerne verhindert hätte.

Walentina ist aber nicht die einzige, mit der Gina eine Vorgeschichte hat. Max Bornmann (29) kennt sie auch schon. Die beiden Realitystars nahmen mit ihren jeweiligen Ex-Partnern an Prominent getrennt teil. In dem Format eckte vor allem Gina mit ihrer Ex so sehr an, dass die anderen sie schließlich mit großer Mehrheit rauswählten. Bei Max' Einzug ins Forsthaus wollte er ihr anständig die Hand geben, Gina reagierte aber nur mit: "Was für Hand geben?" Max entgegnete, es sei Anstand, und ging weiter. Ein, zwei Tage später sucht er das Gespräch und bittet um Klärung. Die 25-Jährige erklärt, sie habe gedacht, dass er so tun wollte, als würde er sie nicht kennen und sich ihr vorstellen. So richtig überzeugt ist er aber nicht von ihrer Erklärung, denn er verstand etwas anderes. Gina wiederholt das mehrfach und am Ende scheint Max die Sache lieber beiseiteschieben zu wollen, als weiter zu diskutieren.

Mit Max scheint ihr kleiner Disput also erst mal aus der Welt geschaffen zu sein – zumindest aus seiner Sicht. Zwischen Walentina und Gina ist das letzte Wort aber offenbar noch nicht gesprochen. Die beiden traten 2021 bei #CoupleChallenge an, Gina damals mit ihrem Ex Cedric Beidinger (32) und Wale mit ihrer ehemaligen BFF Christin Okpara (29). Die Streitigkeiten in der Gameshow gingen damals so weit, dass Gina sogar von Mobbing sprach. Warum es so weit kommen konnte, war für sie damals ganz klar. In einem Promiflash-Interview kurz nach der Show vermutete sie, dass Walentina Interesse an Cedric hatte: "Ich bin mir sicher, dass Walentina sehr eifersüchtig auf mich war, weil man ja schon gemerkt hat, dass sie Cedric sehr gut findet und auch gerne was mit ihm gehabt hätte."

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

Joyn Walentina Doronina und Eva Benetatou im "Forsthaus Rampensau" 2025

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im Forsthaus 2025