Dieses Ex-Paar gewinnt Staffel vier von "Prominent getrennt"

In der finalen Folge von Prominent getrennt wurde es noch einmal richtig spannend: Nachdem Jennifer Iglesias (26) und Nico Nizou im Halbfinale ausgeschieden waren, traten Sidar Sahin und Jana Klein sowie Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel in der letzten Challenge gegeneinander an. Ihre Aufgabe: Sie mussten einen Turm aus Klötzchen bauen und diesen gleichzeitig mit ihren Körpern ausbalancieren. Keine leichte Herausforderung, doch am Ende konnte trotzdem eins der Ex-Paare triumphieren. Giuliano und Ariel bewiesen Nervenstärke, holten den Sieg und ließen ihrer Freude freien Lauf: Die Love Fool-Bekanntheiten fielen sich jubelnd in die Arme und feierten mit einer aufgedrehten Sektflasche.

Zwar lag der Gewinn von 12.000 Euro deutlich unter dem ursprünglichen Jackpot von 100.000 Euro – doch die Freude über den Sieg überwog. "Es war ein Traum von uns, das hier zu gewinnen. Ich bin so stolz, weil wir haben das echt für unsere Tochter gemacht", betonte Giuliano voller Stolz und fügte hinzu: "Ich glaube, das sollte uns zeigen: Egal, wie viel zwischen uns steht, dass wir trotzdem ein starkes Team sind." Bei ihren Mitstreitern hingegen war die Enttäuschung spürbar. Jana konnte die Tränen nicht zurückhalten und wurde von Ex-Partner Sidar getröstet. "Hätte mich auch gewundert, wenn wir jetzt mal ein Spiel gewinnen", erklärte sie resigniert.

Giuliano und Ariel hatten es während der Staffel nicht immer leicht. Bereits zu Beginn ihrer Zeit bei "Prominent getrennt" war das Verhältnis der beiden von Streit und Missverständnissen geprägt. Während ihrer "Zeit zu Zweit", die eigentlich Klärung bringen sollte, gerieten die beiden in einen hitzigen Austausch und warfen sich gegenseitig Versäumnisse und respektloses Verhalten vor. Dennoch zeigten die Realitystars im entscheidenden Moment, dass sie als Team funktionieren können. Der Gewinn dieser Show war für das Duo ein Schritt, um zu beweisen, dass sie als Eltern für ihre Tochter eine Einheit bilden können, auch wenn Romantik und Partnerschaft der Vergangenheit angehören.

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Finale von "Prominent getrennt"