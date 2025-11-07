Deswegen macht Göktug Göker bei "Prominent getrennt" mit

Reality-TV-Star Göktug Göker hat in seiner Instagram-Story bekannt gegeben, dass er derzeit beim Dreh für die Sendung Prominent getrennt ist. Mit ehrlichen Worten erklärte er die Gründe für seine Teilnahme: "Ich habe mich bewusst darauf eingelassen – nicht für Drama oder um irgendeine Show abzuziehen, sondern weil ich meine eigene Story zeigen und vielleicht das ein oder andere für mich abschließen möchte."

Außerdem spielt sein Sohn eine große Rolle bei dieser Entscheidung. Er wolle ihm zeigen, dass es wichtig sei, mutig zu sein und sich auch auf Unbekanntes einzulassen, selbst wenn es schwierig werde. Die Teilnahme an einem Format, bei dem Ex-Partner ihre Beziehung aufarbeiten und im Team gemeinsam kämpfen, ist sicher kein einfacher Schritt. Dennoch beschreibt Gök die Möglichkeit, über diese Plattform seine persönliche Reise zu zeigen, als einen positiven Anreiz. Sein Ziel sei es, gestärkt aus der Erfahrung herauszugehen.

Göks Ex-Partnerin Rebecca Ries, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, wird ebenfalls Teil der Sendung sein. Die Influencerin ist bekannt dafür, Herausforderungen anzunehmen und hat kürzlich öffentlich erklärt, dass sie ihrer Familie und vor allem ihrem Sohn damit ein Vorbild sein möchte. Trotz ihrer Trennung verbindet die beiden der gemeinsame Wunsch, das Beste für ihr Kind zu wollen. Fans des Formats können gespannt sein, wie die beiden das Zusammenleben und die Aufgaben im Rahmen der Show meistern werden und ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, alte Differenzen zu klären.

Instagram / goekbreezy Göktug Göker, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2024

Instagram / goektugoeker "Temptation Island"-Verführer Göktug Göker und sein Sohn Malik

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Juni 2025