Nach Sommerhaus: Wollen Sarah & Ex zu "Prominent getrennt"?

Sarah Joelle Jahnel (36) hat sich nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars klar gegen eine erneute Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Partner Ersin ausgesprochen. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sie sich vorstellen könne, mit ihm bei der TV-Show Prominent getrennt dabei zu sein. Ihre Antwort war unmissverständlich: "Nein, ich bereue es, ihm eine Plattform im TV geboten zu haben, da er mich nur öffentlich weiter provozieren kann." Darüber hinaus betonte sie, dass sie bereits in der ersten Staffel der Show mitgemacht habe, ein erneuter Auftritt komme für sie daher nicht infrage.

In derselben Instagram-Runde sprach die Reality-TV-Darstellerin auch darüber, weshalb sie trotz zahlreicher Konflikte so lange im Sommerhaus geblieben war. Sie erklärte, Geld habe dabei eine Rolle gespielt, ebenso wie der Wunsch, sich selbst stärker zu beweisen: "Wegen der Kohle und weil ich es besser machen wollte", antwortete sie offen. Positives könne sie jedoch ebenfalls aus der Zeit mitnehmen, da ihr die Erfahrungen schließlich die Kraft gegeben hätten, nach all den öffentlichen Demütigungen endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen.

Die Zeit im Sommerhaus war für Sarah Joelle und Ersin alles andere als harmonisch. Streitigkeiten und Provokationen bestimmten die gemeinsame Reality-Reise. Besonders ein Vorfall, bei dem Sarah Joelle ihrem Partner öffentlich Kränkung vorwarf, überschattete ihre Teilnahme. Eine vertraute Quelle hatte damals berichtet, dass die Sängerin mit ihrem hitzigen Temperament und klaren Worten für Aufsehen sorgte. Diese intensiven Auseinandersetzungen könnten ein ausschlaggebender Grund für ihre heutige klare Haltung gegenüber weiteren gemeinsamen Fernsehprojekten sein.

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Sarah Joelle Jahnel im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Sängerin