Mit Micha zu "Prominent getrennt"? Edda Pilz teilt Statement

Realitystar Edda Pilz, derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Michael Klotz in der Sendung Das Sommerhaus der Stars zu sehen, hat sich jetzt in ihrem Instagram-Channel zu einer potenziellen Teilnahme an der Show Prominent getrennt geäußert. Auf die Frage, ob sie sich eine Teilnahme im Falle einer Trennung vorstellen könne, erklärte die TV-Bekanntheit klar und deutlich, dass dies für sie absolut ausgeschlossen sei. "Ich würde es ablehnen. Immer wieder", betonte sie in ihrem Statement.

Edda machte in ihrer Erklärung deutlich, dass sie persönlich nicht verstehe, warum jemand nach einer toxischen oder traumatisierenden Beziehung, die bereits aufgearbeitet wurde, sich dem bewusst erneut aussetzen würde: "Das Ganze im Nachhinein aufarbeiten und sich dann freiwillig wieder in ein Umfeld begeben, das einen retraumatisieren könnte", kann sie sich nicht vorstellen. Mit dieser Meinung grenzt sich der TV-Star deutlich von Formaten ab, die emotional belastende Beziehungsdynamiken erneut in die Öffentlichkeit bringen.

Dabei hätten Edda und Micha mit Sicherheit für Spannung im Haus gesorgt. Viele Fans zeigten sich nach der Bekanntgabe der diesjährigen Paare enttäuscht und machten ihrem Ärger vor allem unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash Luft. "Also über die Definition eines Promis muss man echt mal reden", schrieb ein Nutzer. Andere Kommentatoren urteilten: "Das ist ja wohl der schlechteste Cast seit Langem" oder "Das wird langweilig". Insgesamt herrschte der Tenor, dass es in diesem Jahr an echten "Star-Faktoren" fehle.

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

RTL Micha Klotz im Sommerhaus der Stars 2025

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025