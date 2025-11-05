Deshalb nimmt Rebecca Ries an "Prominent getrennt" teil

Rebecca Ries ist gelandet: Die Influencerin hat sich in Südafrika bei Prominent getrennt einquartiert – nur sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Malik. Der Drehort wird Schauplatz ihrer wohl emotionalsten Herausforderung, denn sie stellt sich dort nicht nur spannenden Aufgaben, sondern verbringt die Zeit im Haus mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker – dem Vater ihres Sohnes. Auf Instagram erklärte Rebecca ihren Fans die Beweggründe für ihre Teilnahme: "Ich möchte das Geld nach Hause holen für meinen Sohn. Und damit er einfach stolz auf mich später sein kann, damit er sieht, was ich für eine Powerfrau bin, dass ich sechs Monate nach der Geburt die krasseste und härteste Challenge meines Lebens mache", erklärte sie.

In der Realityshow müssen die getrennten Paare für nervenaufreibende Challenges und heikle Team-Aufgaben zusammenarbeiten. "Es wird wahrscheinlich hundert Prozent so viel Stress und Drama geben", sagte Rebecca in ihrem Video. Gleichzeitig bat sie ihre Community um Rückenwind: "Denkt einfach nur an mich. Schickt mir ganz viel Energy." Sie wolle nach der Rückkehr alles mit ihren Followern teilen und hofft, sagen zu können, dass sie und ihr Ex "das Geld nach Hause geholt" haben.

Neben Rebecca und Gök wagen auch andere bekannte Ex-Paare das Abenteuer im sonnigen Südafrika. Dazu zählen Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, die aus Das Sommerhaus der Normalos bekannt sind, sowie Tanina und Fabian und die Ex on the Beach-Kandidaten Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh. Auch die Reality-Bekanntheiten Mou Naksh und Vivien sowie das frühere Love Island-Traumpaar Samira und Yasin Cilingir (34) kämpfen gemeinsam um bis zu 100.000 Euro. Mit dabei sind außerdem Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern, die bereits bei Das Sommerhaus der Stars für einiges an Aufregung sorgten. Ein weiteres Paar wird von RTL jedoch noch geheim gehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025