Herzogin Meghan überwindet ihre Angst vor lebenden Hummern

Herzogin Meghan (44) hat sich im Rahmen ihrer erfolgreichen Netflix-Show "With Love, Meghan" einer besonderen Challenge gestellt, die sie etwas Überwindung kostete. In der zweiten Staffel der Serie ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit dem bekannten Koch José Andrés lebende Hummer zubereitet. Obwohl ihr die Tiere Angst machten, stellte sie sich der Aufgabe mit Tapferkeit und bezeichnete das Zubereiten der Krustentiere als "Kreislauf des Lebens". "Mein Mann mag Hummer nicht gern", verriet Meghan dem Chefkoch, woraufhin dieser schmunzelnd fragte: "Im Ernst? Und du hast ihn geheiratet?"

Die zweite Staffel von "With Love, Meghan", die seit dem 26. August auf Netflix zu sehen ist, bietet eine Fülle von prominenten Gästen und abwechslungsreichen Kochsessions. Neben José gesellen sich auch Chrissy Teigen (39), Christina Tosi, David Chang, Tan France (42) und Heather Dorak zu Meghan, die als herzliche Gastgeberin ihre Fähigkeiten präsentiert. Bereits im Vorfeld hatte Meghan in einem Instagram-Post die neue Staffel angekündigt und betont, wie viel Freude sie bei den Dreharbeiten empfunden habe.

Meghan steht seit dem Beginn ihrer Beziehung mit Prinz Harry (40) im Kreuzfeuer der Medien. Auch ihre Netflix-Show erntete nicht nur positive Kritiken. Im Interview für die Serie "The Circuit" gab die US-Amerikanerin kürzlich einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Die Leute dürfen nicht vergessen, dass ich ein echter Mensch bin", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich glaube, das wird oft vergessen, was extrem entmenschlichend sein kann."

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024