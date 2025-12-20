Herzogin Meghan startet Weihnachtstradition für ihre Kinder

Herzogin Meghan (44) hat in ihrem neuen Netflix-Special "With Love, Meghan: Holiday Celebration" Einblicke in eine entzückende neue Tradition gegeben, die sie für ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) ins Leben gerufen hat. Die Herzogin von Sussex zeigte ihre festliche Seite, indem sie personalisierte Adventskalender vorbereitete. Mit liebevoller Handarbeit füllte Meghan die Kalender, die mit den Namen ihrer Kinder versehen sind, mit kleinen Überraschungen und Notizen. "Ich schreibe Sachen wie: 'Ich liebe dich, weil du so mutig bist' oder 'Ich liebe dich, weil du so freundlich bist'", erzählte sie. Für Meghan ist der Beginn einer Tradition etwas ganz Besonderes: "Eine Tradition muss ja irgendwo beginnen."

Das Netflix-Special, das am 3. Dezember Premiere feierte, bietet nicht nur einen Einblick in Meghans kreative Weihnachtsvorbereitungen, sondern auch in intime Familienmomente. Meghan erklärte, wie sehr sie die Feiertage genießt und verriet, dass sie für ihre Kinder stets das "magische Gefühl" dieser besonderen Zeit bewahren möchte – dazu gehört auch das traditionelle "Futter für die Rentiere". In der Show bereitete sie dafür liebevoll einen speziellen Teller vor. In einem früheren Interview mit dem Magazin People erinnerte sich Meghan an einzigartige Momente hinter den Kulissen ihrer Dreharbeiten. Ihr Sohn Archie durfte die Filmklappe betätigen und die Besuche von Prinz Harry (41) und den Kindern am Set bedeuteten ihr sehr viel: "So konnten sie sehen, was Mama macht und schafft."

Inmitten der besinnlichen Weihnachtszeit gab es zuletzt auch sorgenvolle Nachrichten aus Meghans Familie. Ihr Vater Thomas Markle Sr. (81) erlitt im Krankenhaus auf den Philippinen eine schwere gesundheitliche Krise und musste sich einer riskanten Operation unterziehen. Laut einer Sprecherin der Herzogin sei es für Meghan "in den letzten Tagen außerordentlich schwierig" gewesen, mit ihrem Vater in Kontakt zu treten, da am Krankenbett viele Pressevertreter gewartet hätten. Mithilfe vertrauenswürdiger Kontakte habe sie schließlich eine Nachricht an Thomas übermitteln können.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025