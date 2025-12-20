Meghan und Prinz Harry verzaubern mit neuem Familienbild

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben pünktlich kurz vor den Feiertagen einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gegeben – und der sorgt für Aufsehen. Auf Instagram teilte das Paar am Freitag eine bislang unveröffentlichte Aufnahme, die sie mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in freier Natur zeigt. Auf einer hölzernen Brücke steht die Viererfamilie dicht beieinander: Harry lächelt zu seinem sechsjährigen Sohn hinunter, während Archie die Arme um die Taille seines Vaters legt. Meghan beugt sich zu Lilibet hinunter, Stirn an Stirn, Hand in Hand. Die 4-Jährige trägt ein blaues Kleid, weiße Kniestrümpfe und silberne Ballerinas, Archie erscheint in Jeans und Pullover mit Ellenbogen-Patches. "Frohe Feiertage! Von unserer Familie zu eurer", schrieb Meghan zu dem Post.

Mehr als das Foto gab es außerdem im aktuellen Jahresendvideo ihrer Stiftung zu sehen, die zum fünfjährigen Jubiläum in Archewell Philanthropies umbenannt wurde. Darin tauchen seltene Szenen von Archie und Lilibet auf, wie sie im November in Los Angeles beim Lebensmittelbank-Einsatz einen Trolley schieben und mit anpacken. Unter dem Clip heißt es: "Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, sowie von Archewell wünschen wir Ihnen eine sehr schöne Feiertagssaison und ein glückliches neues Jahr." Bereits im Vorjahr hatten Meghan und Harry ihre Kinder in der Weihnachtskarte gezeigt – damals liefen die beiden mit dem Rücken zur Kamera in die offenen Arme ihrer Eltern. Laut Page Six wollen die beiden Weihnachten in ihrem Zuhause in Montecito verbringen und danach mit Freunden zum Jahreswechsel verreisen.

Seit Meghan im vergangenen Jahr ihren zuvor stillgelegten Instagram-Account wiederbelebt hat, lässt die Schauspielerin ihre Fans häufiger an Familienmomenten teilhaben – von Kürbisfeld-Besuchen bis zum Blumenpflücken. Auf ihrem Netflix-Format "With Love, Meghan" sind Archie und Lilibet zwar regelmäßig Thema, vor der Kamera stehen sie bislang jedoch nicht. Das Paar zeigt sich öffentlich gern verbunden: In einem weihnachtlichen Special gab es einen Kuss, dazu einen scherzhaften Seitenhieb von Harry auf Meghans Kochkünste. Privates bleibt dennoch privat – die neuen Bilder setzen vor allem auf Nähe, kleine Gesten und den Eindruck eines eingespielten Familienalltags zwischen kalifornischer Brise, Kinderhänden im Einsatz und einem Feiertagsgruß, der vom Bildschirm direkt ins Wohnzimmer der Fans flattert.

Instagram / meghan Meghan Markle teilt auf Instagram ein Familienfoto aus dem Wald und wünscht frohe Ferien.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und ihre Tochter Lilibet, 2025

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025