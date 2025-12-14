Prinz Harry & Meghan planen Weihnachtsfest wohl in Montecito

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden Weihnachten in ihrem Zuhause im kalifornischen Montecito feiern. Dies berichtet das Magazin Page Six. Zusammen mit ihren Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), sowie Meghans Mutter Doria Ragland möchten sie die Festtage in ruhiger Atmosphäre verbringen. Das Paar plant jedoch, den Jahreswechsel anders zu gestalten: Für Silvester soll eine Reise ins Ausland mit engen Freunden anstehen. Details dazu wurden bisher nicht bekannt.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist bei der Familie Sussex groß, besonders Meghan gibt sich betont enthusiastisch über ihre Liebe zur festlichen Jahreszeit. In ihrem Netflix-Special "With Love, Meghan" teilte sie ihre Traditionen, einschließlich selbstgemachter Weihnachtsknallbonbons für ihre Kinder. Für ihre Tochter Lilibet bastelte sie einen Knallbonbon mit einem Lavendel-Roll-on, passend zu deren momentaner Begeisterung für Erwachsenenspiele. Für Archie kombinierte sie das Ganze mit einem kleinen roten Spielzeug-Burger, da dies seine Lieblingsfarbe ist. Zusätzlich bereitete Meghan personalisierte Adventskalender vor, in die sie Schokolade und liebevolle handgeschriebene Botschaften packte.

Während die Briten gespannt darauf warten, ob Harry und Meghan möglicherweise die Festtage mit der königlichen Familie in Großbritannien verbringen, scheint dies für dieses Jahr eher unwahrscheinlich. Der Jahreswechsel im vergangenen Jahr wurde ebenfalls privat gehalten, wobei Harry und Meghan ihre Feierlichkeiten zunehmend auf die junge und wachsende Familie konzentrieren. Der Fokus scheint auf neuen Traditionen zu liegen, welche die Herzogin liebevoll gestaltet, um die Weihnachtszeit durch die Augen ihrer Kinder zu erleben.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021