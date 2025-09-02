Royals
Ist Benny zu faul? Selena Gomez soll Hochzeit alleine planen

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) stehen kurz vor ihrer Traumhochzeit. Gerüchten zufolge soll die Feier noch diesen Monat in Montecito, Kalifornien, stattfinden. Die Sängerin und ihr Verlobter, die ihre Verlobung bereits im Dezember letzten Jahres bekannt gaben, hatten sich die Hochzeitsplanung allerdings leichter vorgestellt. Laut Insider-Berichten von Daily Mail schlug Selenas Vorfreude auf den besonderen Tag schon in Frustration um, da sich der "Eastside"-Interpret aus der Planung weitgehend heraushielt. Freunde des Paares bezeichneten den baldigen Bräutigam als "faul". "Er sagte ihr, dass er möchte, dass sie die meisten Entscheidungen trifft", plauderte die Quelle aus.

Trotz Bennys fehlendem Enthusiasmus für die Hochzeitsplanung freue sich der Lockenkopf auf die Feier. Die Beziehung der beiden Stars scheint durch die Spannungen nicht gefährdet zu sein. Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten soll die Planung inzwischen abgeschlossen und alles bereit für die zweitägige Feier sein, zu der prominente Gäste wie Taylor Swift (35) sowie Steve Martin (80) und Martin Short (75) erwartet werden. "Jetzt läuft alles reibungslos. Es ist alles bezahlt und geklärt", versicherte der Insider.

Bislang haben Benny und Selena das genaue Datum ihrer Trauung noch nicht verraten. Sie haben jedoch andere Einblicke in die kommende Hochzeit gegeben. Zu Gast im Podcast "Table Manners" verriet die 33-Jährige: "Ich glaube nicht, dass wir einen Hochzeitstanz haben werden." Sie erklärte, dass ihr die Aufmerksamkeit in diesem Moment zu viel sei. Allerdings plane sie einen besonderen Moment mit ihrem Großvater. "Ich werde einen Tanz mit meinem Opa haben", gab sie bekannt.

