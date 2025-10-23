Hat Andrej Mangold mit Jimi Blues Promi-BB-Sieg gerechnet?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist Sieger der aktuellen Staffel von Promi Big Brother – und konnte die Zuschauerherzen von allen Bewohnern am meisten von sich überzeugen. Einer, der sich über den Triumph des Schauspielers nicht überrascht zeigte, ist Andrej Mangold (38). Im Gespräch mit Promiflash verriet der ehemalige Der Bachelor-Protagonist, dass er schon früh mit Jimi Blues Sieg gerechnet habe. "Ich war mir relativ sicher bei den Top sechs, dass Jimi gewinnen wird, auch wenn ich es Harald Glööckler genauso gegönnt hätte", erklärte Andrej. Er hob besonders hervor, wie positiv sich Jimi in der Show präsentiert habe.

Andrej lobte nicht nur Jimis Auftreten, sondern verwies auch darauf, dass dessen letzte Jahre eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben könnten, Sympathien zu gewinnen. "Jimi hat sich toll präsentiert in der Show und natürlich auch eine harte Vergangenheit gehabt, weshalb man es ihm eventuell einfach ein Stück mehr gegönnt hat", fügte er im Promiflash-Interview hinzu. Das unbeschreibliche Finale, das Jimi den Sieg über seine Mitbewohner sicherte, schien für Andrej der logische Ausgang einer emotionalen und ereignisreichen Staffel.

Jimi Blue ist vielen seit seiner Kindheit aus Film und Fernsehen bekannt. In seiner Jugend übernahm er eine Hauptrolle in "Die Wilden Kerle". Im Rampenlicht stand er allerdings nicht nur durch seine Karriere und seinen berühmten Vater Uwe Ochsenknecht (69), sondern auch durch Turbulenzen im Privatleben, die für Schlagzeilen sorgten: Noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc (4) verließ er seine frühere Freundin Yeliz Koc (31) – und es folgte eine lange Eiszeit. Mittlerweile arbeiten die drei jedoch an ihrer Beziehung und wirken deutlich harmonischer.

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Andrej Mangold bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc