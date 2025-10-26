Das hatte Promi-BB-Andrej mit den 100.000 Euro Preisgeld vor

Andrej Mangold (38), bekannt aus TV-Formaten wie Die Bachelorette und seiner Karriere als Basketballspieler, nahm kürzlich an der Reality-Show Promi Big Brother teil. Dabei schaffte er es bis auf den sechsten Platz und verpasste so den Hauptgewinn von 100.000 Euro. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Sportler, was er mit dem Preisgeld gemacht hätte, wäre er als Sieger hervorgegangen: "Ich hätte einen Teil investiert, meinen Eltern und Freunden etwas Gutes getan und ein paar Organisationen unterstützt", erklärte er offen.

Zum großen Gewinn hat es für Andrej am Ende zwar nicht gereicht, doch allein die Teilnahme an der erfolgreichen Show brachte ihm viel Aufmerksamkeit. Trotz des verpassten Triumphs zeigte sich Andrej zufrieden mit seiner Leistung und den Einblicken, die er den Zuschauern geben konnte. Dass soziale Projekte zu seinen Prioritäten gehört hätten, dürfte seine Fans wenig überraschen. Bereits in der Vergangenheit engagierte sich der TV-Star für wohltätige Zwecke.

Dass Familie und Freunde bei Andrej einen hohen Stellenwert haben, ist kein Geheimnis. Der ehemalige Basketballspieler betont immer wieder, wie wichtig ihm nahestehende Menschen im Leben sind. Seine Eltern, die ihn in seiner sportlichen sowie medialen Karriere stets unterstützt haben, genießen bei ihm besonderen Respekt. Auch Freundschaften pflegt Andrej intensiv, wie er mehrmals in öffentlich geführten Interviews betonte. Das Preisgeld hätte also nicht nur ihn, sondern auch sein näheres Umfeld und soziale Projekte bereichern können.

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Marc Terenzi und Andrej Mangold sprechen über Andrejs Vater im Promi-Big-Brother-Haus

Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold im Mai 2025