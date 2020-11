(Zu) späte Einsicht bei Kubilay Özdemir? Der On-Off-Partner von Georgina Fleur (30) sorgte in der ersten Sommerhaus der Stars-Folge für einen Skandal. Der Grund: Er geriet heftig mit Andrej Mangold (33) aneinander und spuckte ihm während eines hitzigen Gesprächs ins Gesicht. Mittlerweile sind vier Monate ins Land gezogen und Kubi hat sein Verhalten offenbar reflektiert. Bei der Sommerhaus-Reunion ging er nun auf den Ex-Bachelor zu und entschuldigte sich.

"Andrej, es tut mir wirklich Leid. Wir hatten einen guten Draht am Anfang, es hat sich so in mir aufgestaut", wandte der Unternehmer sich in der Wiedersehens-Show an den ehemaligen Basketballspieler. Er erklärte, dass sich seine Emotionen aufgrund der Streitereien mit den anderen Promis – vor allem mit Denise Kappès (30) und Andreas Robens – angestaut hätten. Am Ende habe Andrej seinen Ärger abbekommen. "Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. [...] Ich erkenne mich selber nicht wieder", beteuerte Kubi.

Nachtragend ist Andrej nicht – er nahm die Entschuldigung an. "Es war sicher eine sehr emotionale Situation für uns alle. Finde ich aber gut, dass du dich jetzt entschuldigst." Worte, die auch Jennifer Lange (27), Evanthia Benetatou (28) und Co. unterstreichen konnten: Sie applaudierten dem beigelegten Streit.

