Nach Promi-BB: Will Andrej Mangold noch mal ins Reality-TV?

Andrej Mangold (38) hat bei Promi Big Brother einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der ehemalige Profibasketballer erreichte das Finale der beliebten Realityshow und nutzte die Plattform, um sich von einer neuen Seite zu zeigen. Nach seiner umstrittenen Teilnahme am Sommerhaus der Stars im Jahr 2020, die von viel Kritik und einem Shitstorm begleitet war, war es dem Ex-Bachelor eine Herzensangelegenheit, sich in diesem Jahr anders zu präsentieren. "Ich habe gezeigt, wer ich heute im Jahr 2025 bin, das war mir wichtig, und ich denke, die Resonanz der Zuschauer hat mir gezeigt, dass es ihnen gefällt, wie ich als Mensch bin", erklärte er gegenüber Promiflash.

Der positive Zuspruch, den Andrej bei "Promi Big Brother" erfahren hat, motiviert ihn offenbar zu weiteren Auftritten im Reality-TV. Dennoch plant er, bei neuen Projekten genau abzuwägen. "Ich bin immer offen für ein Reality-Format, wenn das Timing und die Rahmenbedingungen stimmen", verriet er. Dabei betonte der TV-Star, dass er nicht vorhabe, blind alle ihm angebotenen Rollen anzunehmen, sondern weiterhin bewusst auswählen werde. "Ich definiere mich nicht nur über Reality-Formate", stellte er klar und zeigte damit, wie wichtig ihm ein facettenreiches Image ist.

Doch "Promi Big Brother" brachte Andrej trotz des Image-Erfolgs auch an seine Grenzen. Die anstrengenden Wochen im Container hinterließen Spuren. "Ich bin körperlich und mental extrem erschöpft, und mein Biorhythmus ist dahin", berichtete der Ex-Bachelor ehrlich gegenüber Promiflash. Besonders die Rückkehr in den Alltag nach drei Wochen Abgeschiedenheit fiel dem Reality-Star schwer. "Es gibt zu viel nachzuarbeiten nach meiner dreiwöchigen Abwesenheit, ohne erreichbar zu sein", erklärte er und gab zu, dass er sich einen Urlaub zur Erholung zwar wünschen würde, sich diesen aber aktuell nicht leisten könne.

Andrej Mangold beim Ball des Sports 2024 in Frankfurt

Andrej Mangold, Realitystar

Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025