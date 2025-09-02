Über 25 Kilo verloren: So läuft Matthias Mangiapanes Diät

Matthias Mangiapane (41) hat es geschafft: Über 25 Kilogramm hat der Reality-TV-Star in den vergangenen Monaten abgespeckt. Der Schlüssel zu seinem Erfolg war die Keto-Diät, die er mit eiserner Disziplin durchgezogen hat. Gegenüber Promiflash verriet der einstige Forsthaus Rampensau-Teilnehmer jetzt, dass er bereits weitere drei Kilogramm verloren hat. Obwohl bereits große Fortschritte erzielt sind, gönnt sich der TV-Star hin und wieder kleine Ausnahmen: "Also, ich trinke schon auch mal wieder ein Gläschen Weißweinschorle oder esse auch mal zum Frühstück ein Ei Benedikt mit einer dünnen Scheibe Toast darunter." Dabei betont er jedoch, dass diese Ausnahmen die Regel nicht überholen.

Seit fast einem Jahr ist Matthias nun schon dabei, seinen Lebensstil umzustellen. Im November wird er das einjährige Jubiläum seiner ketogenen Ernährungsweise feiern können. Der 41-Jährige betont jedoch gegenüber Promiflash: "Aber das sind natürlich dann eher so die Cheat-Days und nicht, dass ich allgemein wieder Kohlenhydrate esse. Aber ich habe schon eine gewisse Lockerung." Zu Beginn der Umstellung sei Matthias jedoch knallhart gewesen: Keine Ausnahmen.

Zu Beginn seiner Ernährungsoffensive verabschiedete sich Matthias radikal von Zucker und Weißmehl. Er setzte stattdessen auf Wasser, grünen Tee, Fleisch, Fisch und Gemüse. "Ich habe mich abends alleine hingesetzt, eine Flasche Champagner getrunken, Nudeln mit Sahnesoße gegessen – das war meine Henkersmahlzeit", schilderte der Realitystar gegenüber Bild. Sogar einen Versuch mit der Abnehmspritze startete er, doch nach nur zwei Tagen brach er wegen Nebenwirkungen wie Übelkeit und Durchfall ab. Für ihn stand schnell fest: Nur mit Disziplin werde er sein Ziel erreichen.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Magiapane, Realitystar