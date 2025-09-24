Matthias Mangiapanes Mutter Dagmar hatte einen Herzinfarkt

Matthias Mangiapane (41) wurde innerhalb kürzester Zeit von zwei schweren Schicksalsschlägen getroffen. Seine Mutter Dagmar suchte kürzlich wegen Unwohlseins einen Arzt auf, wurde jedoch zunächst für gesund erklärt. Doch sie blieb hartnäckig – ein Glücksfall, wie sich später herausstellte. Eine Blutuntersuchung ergab, dass sie einen Herzinfarkt erlitten hatte. Die Ärzte setzten ihr drei Bypässe ein, und sie befindet sich nun in einer Reha, um sich zu erholen. Der Realitystar zeigte sich im Gespräch mit RTL sichtlich erleichtert darüber, dass sie rechtzeitig die nötige Behandlung erhielt: "Ich will mir gar nicht vorstellen, was sonst passiert wäre."

Doch kaum hatte er diese schwere Erfahrung verarbeitet, ereilte den Reality-TV-Star eine weitere Hiobsbotschaft. Sein geliebter Hund Amore ist verstorben. Die Fellnase litt seit fünf Jahren an Demenz und entwickelte in dieser Zeit starke Einschränkungen, die zusätzliche Pflege erforderten: "Manchmal lief er sogar gegen die Wände." Amore war über viele Jahre hinweg Teil seines Lebens und ein wichtiger Rückhalt für den Reality-Darsteller, der den Tod des Tieres nur schwer verkraftet: "Ich bin sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr da ist."

Die Unterstützung seiner Mutter spielt in Matthias' Leben eine große Rolle. In der Vergangenheit war sie sogar Teil eines seiner TV-Abenteuer: Sie machten gemeinsam das Forsthaus Rampensau unsicher. Diese enge Bindung macht die aktuellen Ereignisse für den Reality-Star umso schwieriger. Gleichzeitig zeigt sich darin die tiefe Zuneigung, die sowohl seiner Familie als auch seinen Tieren gilt. Matthias, der in TV-Formaten wie "Hot oder Schrott" nicht nur mit seiner Schlagfertigkeit, sondern auch mit seiner emotionalen Seite punkten konnte, zeigt, wie nah Freud und Leid oft beieinanderliegen und ihn zu dem Menschen machen, den Fans über die Jahre ins Herz geschlossen haben.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane und seine Mama

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapanes Hund Amore

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025