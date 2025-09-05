Mit ihm kam Matthias Mangiapane bei "The Power" super klar

Matthias Mangiapane (41) stellt sich in der neuen Reality-TV-Show "The Power – Wer hat die Macht?" der Herausforderung mit zwölf weiteren prominenten Gesichtern. Unerwartet positiv gestaltet sich für ihn dabei die Zusammenarbeit mit Aaron Königs, wie der Influencer im Interview mit Promiflash verriet. "Ich war sehr erstaunt, dass ich mit Aaron sehr, sehr gut klargekommen bin", erzählte Matthias. Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil Reality-TV doch oft für Spannungen und Konflikte sorgt.

Wenig verwundert war Matthias hingegen von seiner guten Beziehung zu Kader Loth (52), einer weiteren Kandidatin der Show. Die beiden pflegen seit 2018 eine enge Freundschaft. Matthias fügte im Promiflash-Interview hinzu: "Mit Kader ist es keine Überraschung, wir kennen uns ja schon recht gut." Er scheint generell keine Schwierigkeiten zu haben, außerhalb der harten Wettkämpfe positive Beziehungen zu seinen Mitstreitern aufzubauen. Seine offene und zugewandte Art hilft ihm dabei, auch in einem konkurrierenden Umfeld trotz allem freundschaftlich mit den anderen Teilnehmern umzugehen.

Vor dem Start der Show auf Joyn sorgte der Trailer bereits für reichlich Diskussionsstoff. Dabei geriet vor allem die von künstlicher Intelligenz gesteuerte Gastgeberin Delta ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die keinen der Kandidaten ungeschoren davonkommen lässt. "Ich bringe Menschen an ihre Grenzen", kündigte sie vielversprechend an. Neben Matthias mischen auch weitere Reality-TV-Bekanntheiten wie Cosimo Citiolo (44), Emma Fernlund (24), Dilara Kruse oder Serkan Yavuz (32) mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Aaron Koenigs bei der Premier von "The Power" in Berlin, August 2025

Anzeige Anzeige

Jacqueline Quintern / Future Image / ActionPress Stars bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelcamp-Party, 2020

Anzeige