Diese Lebensmittel vermisst Matthias Mangiapane nach Abnahme

Matthias Mangiapane (41) hat in den vergangenen Monaten eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. Der Realitystar nahm ganze 28 Kilogramm ab – und das dank der strengen Keto-Diät. Trotz seines beeindruckenden Erfolgs gab Matthias offen zu, dass ihm manche Lebensmittel immer noch fehlen. Im Gespräch mit Promiflash verriet er: "Also Nudeln fehlen mir. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde: 'Kein Mensch braucht Nudeln. Nudeln machen nicht glücklich.' Doch Nudeln mit einer Käse-Sahne-Soße machen glücklich."

Die Weihnachtszeit stellt für Matthias eine besondere Herausforderung dar. In dieser Zeit sehnt er sich besonders nach den traditionellen Leckereien, die es auf den festlichen Tafeln gibt. "Dann gab es natürlich diese typischen Weihnachtsmomente, wo ich gedacht habe: 'Ach, am liebsten würdest du ja zu deiner Ente doch Soße essen. Und vielleicht doch auch ein Knödel.'", gestand er freimütig. Doch trotz der Verlockung blieb er konsequent und hielt eisern an seiner Diät fest.

Besonders schwer fällt es ihm, anderen dabei zuzusehen, wie sie essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen: "Ich bin unheimlich neidisch auf Menschen, die schlank bleiben, egal was sie essen." Matthias stellte jedoch klar, dass sein Engagement sich gelohnt hat und er mit seiner neuen Lebensweise zufrieden ist, auch wenn kleine Genüsse wie Nudeln nicht mehr auf seinem Speiseplan stehen.

Imago Realitystar Matthias Mangiapane im August 2025 in Hannover

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

AEDT / ActionPress Matthias Mangiapane, Realitystar