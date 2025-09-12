28-Kilo-Abnahme: Das isst Matthias Mangiapane an einem Tag

Matthias Mangiapane (41) hat eine beeindruckende Transformation hingelegt: Der Reality-TV-Star hat es geschafft, ganze 28 Kilogramm abzunehmen. Möglich machte dies eine strikte Ernährungsumstellung auf die ketogene Diät. Im Gespräch mit Promiflash verriet er nun, wie sein typischer Speiseplan aussieht: "Ich esse meistens nur zweimal am Tag." Dabei setzt Matthias morgens auf eine Kombination aus Obst, Hähnchenbrust und Ei, während abends Fleisch, Fleischsalat und Gemüse seinen Teller dominieren. Der Fokus seiner Ernährung liegt auf Fleisch, Fisch und Gemüse.

Die ketogene Diät, die Matthias verfolgt, setzt auf den Verzicht von Kohlenhydraten zugunsten einer fettreichen Ernährung. Dabei schmilzt das Körperfett, und die Pfunde purzeln – wie der TV-Star eindrucksvoll beweist. Matthias erzählte weiterhin, dass er generell kein Freund von häufiger Nahrungsaufnahme sei und nur selten drei volle Mahlzeiten am Tag zu sich nehme. Stattdessen vereinfacht er seine Ernährung durch diese Routine und bleibt so konsequent bei seiner Methode, was sich sichtbar auszahlt.

Der Reality-Star, der bereits in diversen TV-Sendungen für Unterhaltung sorgte, gab in der Vergangenheit zu, dass es auch während der Diät ab und zu Versuchungen gibt. Besonders kleine süße Snacks wie Gummibärchen reizen ihn manchmal, doch der gebürtige Hesse bleibt standhaft. "Komischerweise habe ich immer mal den Drang, ein Gummibärchen zu essen", scherzte er einst. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Matthias fokussiert, sein bemerkenswertes Erfolgserlebnis weiter zu festigen – und das mit großem Engagement und Disziplin.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

Getty Images Matthias Mangiapane, TV-Star