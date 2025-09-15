Das fasziniert Matthias Mangiapane an ketogener Ernährung

Realitystar Matthias Mangiapane (41) hat mit der Keto-Diät ein beeindruckendes Abnehmergebnis erzielt. Insgesamt 28 Kilogramm hat der 41-Jährige verloren und schwärmte nun gegenüber Promiflash von dieser Ernährungsweise. Besonders fasziniert zeigte sich Matthias davon, wie schnell die Methode wirkt. "Es geht ratzfatz", schwärmte er. Bei der ketogenen Diät setzt der Körper auf Fett als Hauptenergiequelle, während Kohlenhydrate größtenteils vom Speiseplan gestrichen werden. Genüssen wie Bacon, Käse und Eiern kann er so ganz ohne Reue frönen, was ihm das Durchhalten deutlich erleichtert hat.

Für Matthias, der bereits viele Diäten ausprobiert hatte, war die Keto-Diät ein echter Wendepunkt. Häufig sei er bei früheren Diäten in alte Essgewohnheiten zurückgefallen. Doch bei der ketogenen Ernährung dürfe er jene fettigen Speisen, die er besonders mag, weiterhin genießen. "Fette Sachen schmecken nun mal", betonte er und nannte Beispiele wie Hollandaise, Avocado oder Speck. Der Verzicht auf den kohlenhydratreichen Toast unter seinem Lieblingsgericht Eggs Benedict fiel ihm da nicht schwer. Wichtig sei einfach, die richtigen Zutaten zu wählen und konsequent auf Kohlenhydrate zu verzichten.

Schon seit Jahren setzt sich Matthias intensiv mit dem Thema Ernährung auseinander. Bei der Umstellung auf die Keto-Diät hatte er Unterstützung von einer Person, die ihm die Grundlagen dieser Ernährungsweise näherbrachte. Diese Hilfe war offenbar der Schlüssel zu seinem Erfolg. Trotz seiner TV-Karriere und des häufig stressigen Alltags fand Matthias die Zeit, sich in das Thema einzuarbeiten und eine passende Diät für sich zu finden, die ihn als Genussmenschen nicht einschränkt. Heute präsentiert er sich stolz mit seiner neuen Figur und zeigt, dass Genuss und Abnehmen durchaus vereinbar sein können.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar