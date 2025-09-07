In neuer Staffel: Ed Sheeran zu Gast bei "Experte für alles"

Klaas Heufer-Umlauf (41) wagt sich in der neuen Staffel von "Experte für alles" an ungewöhnliche Herausforderungen und hat dabei vielfältige prominente Unterstützung. Ab dem 16. September kann man ihn jeden Dienstag um 21:25 Uhr auf ProSieben sehen, wo er gemeinsam mit Gästen wie Reality-Sternchen Matthias Mangiapane (41) oder Weltstar Ed Sheeran (34) spannenden Alltagsfragen auf den Grund geht. Die Zuschauer können sich laut dem Magazin Tag24 auf Experimente freuen, bei denen unter anderem geklärt wird, ob man seine Schmerzen unterdrücken kann und ob der Promi-Bonus tatsächlich existiert. Ein besonderes Highlight wird sein, wie Klaas in die Rolle des persönlichen Assistenten von Ed Sheeran schlüpft und dabei neue Einsichten in das Leben des Weltstars gewinnt.

In dieser spannenden Staffel wird Matthias Mangiapane Klaas außerdem zeigen, wie man im Dschungel der Reality-Shows überlebt. Der Reality-Star ist bekannt für seine Auftritte in verschiedenen TV-Formaten und wird den Moderator in die Kunst des Reality-TV einführen. Nicht zuletzt will Klaas, der im September ebenfalls wieder in "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu sehen sein wird, testen, ob man in einem Sportgeschäft tatsächlich ein Gratis-Training bekommen kann. Mit jeder Episode werden der Moderator und seine prominenten Gäste neues Wissen sammeln und für die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhaltsame Antworten finden.

Klaas ist nicht nur für seine witzigen Beiträge bekannt, sondern auch für seinen unverfälschten Charme, mit dem er regelmäßig das Publikum begeistert. Der Moderator hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen TV-Formaten erfolgreich ausprobiert und dabei oft überraschende Einblicke gegeben. Seine Zusammenarbeit mit einer Musikgröße wie Ed Sheeran verspricht nicht nur lehrreiche, sondern auch unterhaltsame TV-Momente. In seiner gewohnt lockeren Art kann Klaas so dem Publikum nicht nur einen Blick hinter die Kulissen liefern, sondern auch zeigen, welche Herausforderungen prominente Persönlichkeiten täglich bewältigen müssen.

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

