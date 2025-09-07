28 Kilo weg: Hatte Matthias Mangiapane Ernährungsberater?

Matthias Mangiapane (41) hat in einem Jahr eindrucksvolle 28 Kilogramm abgenommen. Der Reality-TV-Star verdankt seinen Erfolg der strengen Keto-Diät, einer Ernährungsweise, die weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet. Im Interview mit Promiflash plauderte er Details seiner Abnehmreise aus und verriet, ob er Unterstützung von einem Profi hatte: "Ich habe mich schon die letzten zehn Jahre immer mit der Ernährung auseinandergesetzt. [...] Mit der Ketogeschichte habe ich in der Tat – Gott sei Dank – auch jemanden gehabt, der mich da mal so ein bisschen rangeführt hat, wie das funktioniert."

Doch nicht alles, was ketogen ist, fand den Beifall des TV-Stars. Insbesondere ketogene Backwaren wie Brot oder Croissants standen nicht immer auf Matthias' Speiseplan. "Da habe ich natürlich auch nicht alles berücksichtigt", gestand er gegenüber Promiflash. Der Grund dafür ist simpel: "Da muss ich gestehen, bin ich raus gewesen, weil mir das auch nicht geschmeckt hat." Für ihn war es wichtig, die Ernährung zu finden, die langfristig zu seinem Lebensstil passt. Die ketogene Diät, die vor allem Kohlenhydrate stark reduziert, habe ihm den entscheidenden Anstoß für seinen Gewichtsverlust gegeben.

Matthias hat sich nicht zum ersten Mal mit dem Thema Abnehmen beschäftigt. Zuvor hatte er schon andere Methoden wie Weight Watchers ausprobiert. Auch die Diskussion um Abnehmhilfen wie Ozempic oder Magenband-Operationen kennt er gut. Der Hot oder Schrott-Star betont, dass jeder die Methode wählen sollte, die für den eigenen Körper am besten funktioniert. Mittlerweile hat Matthias für sich und seinen Körper eine gute Routine entwickelt und gönnt sich ab und an auch mal etwas für die Seele. "Also, ich trinke schon auch mal wieder ein Gläschen Weißweinschorle oder esse auch mal zum Frühstück ein Ei Benedikt mit einer dünnen Scheibe Toast darunter", plauderte er gegenüber Promiflash aus.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, September 2025

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Magiapane, Realitystar

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025