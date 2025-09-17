Hossa: So viel Schotter macht Matthias Mangiapane pro Monat

Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (41) hat in der Show "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf (41) überraschend die finanziellen Hosen heruntergelassen: Der 41-Jährige enthüllte, dass er durch seine Teilnahme an Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Promi Big Brother ein stolzes Monatsgehalt von 30.000 Euro beziehe. Klaas, der sich von Matthias im Rahmen der Show zum Realitystar ausbilden lassen wollte, zeigte sich beeindruckt von der Summe, aber auch von den performativen Fähigkeiten seines Gastes. "Du musst mit allem ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als die anderen", erklärte Matthias seinem gelehrigen Schüler.

Matthias, dessen Markenzeichen seine spitze Zunge und schrille Stimme sind, offenbarte, dass ihn ohne Zweifel genau diese provokante, laute Art zur gefragten Persönlichkeit im Reality-TV gemacht hat. "Ich hatte schon immer ein lautes Organ, und das hab ich mir zunutze gemacht", erklärte er. In einem weiteren anschaulichen Beispiel zeigte er, wie selbst ein simples Nutella-Glas zum perfekten Anlass für einen emotionalen Ausbruch à la Sommerhaus umfunktioniert werden kann. Ob sich in dieser ausgefuchsten Technik der ein oder andere Realitystar zu Hause vor dem Bildschirm wiedererkannt hat, konnten die Zuschauer hier nur mutmaßen.

Abseits der Kameras sorgt der Realitystar derzeit mit einer beeindruckenden körperlichen Verwandlung für Aufmerksamkeit. Matthias hat es geschafft, ganze 28 Kilo abzunehmen und präsentiert voller Stolz seine neue Figur. In den sozialen Medien wird er dafür von seinen Fans gefeiert, von denen viele seine Reise der Gewichtsreduktion bewundern. Der Reality-Darsteller, der für seine offene Art bekannt ist, zeigt damit eindrucksvoll, dass er nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben einen bemerkenswerten Ehrgeiz an den Tag legt. "Ich will noch mehr schaffen", ließ Matthias durchblicken, ohne jedoch konkrete Pläne zu verraten.

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar

IMAGO / Eibner Klaas Heufer-Umlauf, 2025

©Joyn Kevin Platzer alias Flocke und Matthias Mangiapane bei "Forsthaus Rampensau" Germany 2024