Kevin Costner und Jake Gyllenhaal drehen neue Tragikomödie

Kevin Costner (70) und Jake Gyllenhaal (44) werden in der Tragikomödie "Honeymoon with Harry" gemeinsam vor der Kamera stehen. Laut einer Bekanntgabe von Amazon MGM und Hollywood Reporter übernimmt Jake die Rolle eines Bräutigams, dessen Verlobte nur zwei Tage vor der Hochzeit verstirbt. Statt die geplante Hochzeitsreise abzusagen, macht er sich mit dem Vater der Verstorbenen, gespielt von Kevin, auf den Weg. Das Projekt, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Bart Baker, ist bereits seit 2004 in Planung und soll nun endlich Realität werden.

Hinter den Kulissen kann der Film ebenfalls mit einer beeindruckenden Besetzung aufwarten. Für die Regie sind Glenn Ficarra und John Requa verantwortlich, die gemeinsam schon mehrfach bei erfolgreichen Filmen wie "Crazy, Stupid, Love." sowie der Disney-Plus-Serie "Paradise" gearbeitet haben. Das Drehbuch stammt von Dan Fogelman (49), der ebenfalls für "Crazy, Stupid, Love." bekannt ist. Mit dieser eingespielten Truppe setzt das Produktionsteam auf bewährtes Können, um die Tragikomödie auf die Leinwand zu bringen. Ein Starttermin für den Film steht bisher allerdings noch nicht fest.

Sowohl Kevin als auch Jake sind keine Unbekannten in Hollywood und haben erst kürzlich Aufsehen erregt. Kevin arbeitete an seinem ambitionierten Western-Projekt "Horizon", das er teils selbst finanzierte und dessen erste Teile gemischtes Feedback erhielten. Jake hingegen begeisterte 2024 in dem Actionfilm "Road House" und glänzte Anfang dieses Jahres am Broadway in Shakespeares "Othello" an der Seite von Denzel Washington (70). Mit ihrer neuen Zusammenarbeit werden die beiden Filmgrößen Fans unterschiedlicher Genres vereinen und ein außergewöhnliches Filmerlebnis schaffen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kevin Costner und Jake Gyllenhaal

Getty Images Kevin Costner, 2024

Getty Images Jake Gyllenhaal bei "The Howard Stern Show" im März 2024