Kevin Costner plant vielseitige Rollen nach "Yellowstone"

Kevin Costner (70) hat mit seinem Abschied von der erfolgreichen Serie "Yellowstone" viele Fans überrascht. Der Schauspieler, der dort die ikonische Rolle des John Dutton III verkörperte, hat das Projekt offiziell verlassen, um sich ganz auf das Western-Filmprojekt "Horizon" zu konzentrieren. Während das Publikum den Film auf Rotten Tomatoes mit soliden 70 Prozent bewertete, zeigten sich die Kritiker deutlich weniger begeistert. Doch Kevin wirkt mit Blick auf die Zukunft alles andere als entmutigt und betonte kürzlich in einem Interview, dass er bereit sei, neue Herausforderungen anzunehmen – auch jenseits des Western-Genres.

Im Gespräch mit Radio Times erklärte die Hollywood-Ikone: "Ich bin bereit, alles zu machen, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich es für mich selbst tue." Offen zeigte sich der Schauspieler gegenüber Projekten, die ihn auf neue Pfade führen könnten – frei von festen Genrebegrenzungen. Noch ist unklar, welche Rollen er künftig übernehmen wird, doch eines steht fest: Kevin wünscht sich, seiner Arbeit weiterhin Relevanz zu verleihen. Sein Ziel sei es nicht, Filme zu drehen, die zwangsläufig sofort ihr Publikum finden, sondern Geschichten zu erzählen, die ihn selbst bewegen und vielleicht auch andere Menschen berühren.

Als feste Größe in Hollywood hat Kevin mit Klassikern wie "Der mit dem Wolf tanzt" und "Bodyguard" Geschichten geschaffen, die ganze Generationen geprägt haben. Neben seiner Leidenschaft für die Schauspielerei führte er bei vielen Projekten auch Regie – eine Arbeit, die ihm unter anderem einen Oscar einbrachte. Privat gilt Kevin als Familienmensch, der abseits des Rampenlichts Kraft aus dem Leben mit seinen sieben Kindern schöpft. Seine Fans dürfen gespannt sein, welche unerwarteten Wege er als Nächstes einschlagen wird, denn eines hat er klargestellt: An Ruhestand denkt er noch lange nicht.

IMAGO / ZUMA Press Wire Kevin Costner, Schauspieler

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler