Gerüchte: Datet Kevin Costner etwa diese Milliardärs-Ex?

Kevin Costner (70) scheint wieder das Herz einer Dame für sich gewonnen zu haben. Der Schauspieler soll laut Berichten von Us Weekly Kelley Noonan daten, die Ex-Frau des Milliardärs Alec Gores. Die beiden wurden durch Freunde bekannt gemacht und verbringen seitdem locker Zeit miteinander. Erst kürzlich sollen sich der "Yellowstone"-Star und die Regisseurin, die in Manhattan Beach, Kalifornien, wohnt, in Colorado getroffen haben. Trotz der rund 160 Kilometer Entfernung zwischen ihren Wohnorten sollen sie sich durch gemeinsame Aufenthalte in Aspen und einen ähnlichen Freundeskreis verbunden fühlen.

Auch wenn die Beziehung zwischen Kevin und Kelley noch nicht als ernst gilt, könnten die gemeinsamen Interessen ein guter Startpunkt für eine tiefere Verbindung sein. Kelley war bis Ende 2024 mit Alec Gores verheiratet, mit dem sie eine sechsjährige Tochter hat. Kevin hingegen hat sieben Kinder aus früheren Beziehungen, darunter drei mit seiner zweiten Frau Christine Baumgartner (51). Nach 18 gemeinsamen Jahren hatten sich Kevin und Christine 2024 in einem viel beachteten Scheidungsverfahren getrennt. Trotz der Spannungen fanden sie am Ende eine einvernehmliche Lösung, und Kevin zahlte fortan monatlich Unterhalt für die gemeinsamen Kinder.

Dass Kevin sich neu orientiert, ist wenig überraschend: Nach der schmerzhaften Trennung hatte der Schauspieler in Interviews betont, wie wichtig Liebe und gegenseitige Unterstützung für ihn in einer Beziehung sind. In der Vergangenheit wurde Kevin von einem OK!-Insider als "massiver Workaholic" beschrieben, doch Freunde wie Goldie Hawn (79) und Kurt Russell (74) wollten ihn unbedingt wieder verkuppeln – vermutlich auch, um etwas Leben in seinen Alltag zu bringen. Offenbar mit Erfolg, denn Kelley könnte genau die Richtige sein, um Kevin nicht nur zum Lächeln, sondern auch zum Verlieben zu bringen.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kelly Noonan, Schauspielerin

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Ex-Eheleute