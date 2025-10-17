Kevin Costner kämpft gegen Vorwürfe: Teilerfolg vor Gericht

Kevin Costner (70) erlebt aktuell eine gerichtliche Auseinandersetzung, die weltweite Aufmerksamkeit erregt. Stuntfrau Devyn LaBella wirft dem Schauspieler vor, dass sie auf dem Set von "Horizon 2" zu einer nicht abgesprochenen und unangemessenen Szene gedrängt worden sei. In einer neuen Gerichtsentscheidung, die Entertainment Weekly vorliegt, hat der zuständige Richter nun den Fortbestand des Verfahrens bestimmt. Allerdings gibt es auch einen Erfolg auf der Seite des Hollywoodstars. Zwei der zehn Punkte – darunter sexuelle Belästigung und ein Verstoß gegen den Bane Act – werden von der Anklage gestrichen.

Der Anwalt des "Der mit dem Wolf tanzt"-Darstellers bezeichnete die verbleibenden Vorwürfe als haltlos und kündigte Konsequenzen an. "Wir sind zwar enttäuscht über die Entscheidung des Gerichts, die übrigen Klagegründe zuzulassen, doch die Beweislage zeigt eindeutig, dass diese weder rechtlich noch sachlich begründet sind. Wir beabsichtigen, gegen die Entscheidung des Gerichts umgehend Berufung einzulegen", heißt es laut dem Magazin in einer Stellungnahme des Juristen.

Der Film sorgt auch aufgrund schlechter Einspielergebnisse für Negativschlagzeilen. Die "Horizon"-Filmreihe wurde laut Life & Style hauptsächlich von Kevin selbst finanziert, der nun Geldprobleme bekommen könnte. Ein Insider plauderte aus: "Kevin hat 'Horizon' größtenteils, aber nicht ausschließlich, auf unbebautem Land in Kalifornien angelegt, das ihm gehört. Jetzt wird ihm langsam klar, dass er sich wahrscheinlich von diesem Grundstück trennen muss." Allein die Produktionskosten des ersten Films sollen sich auf rund 90 Millionen Euro belaufen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner bei den Governors Awards 2024

