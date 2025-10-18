"Geralt von Temu": Fans zerreißen neuen "The Witcher"-Clip

Liam Hemsworth (35) hat als neuer Hauptdarsteller der Serie The Witcher eindeutig keinen guten Stand. Auf YouTube wurde jetzt im Rahmen des IGN Fall Fan Fest 2025 ein neuer Clip zur vierten Staffel der Fantasy-Serie veröffentlicht. Die Kommentare sind allerdings alles andere als wohlwollend. Viele Nutzer machen sich mit Ausdrücken wie "Geralt von Temu" über die Umsetzung der Hauptfigur Geralt von Riva lustig. Andere meinen aber auch, dass die Show grundsätzlich an Qualität verloren hat: "Wow, ist das schlecht... Der Qualitätsabfall ist brutaler als erwartet." Es sammeln sich Kommentare wie "Ist das eine Saturday Night Live-Parodie?" oder "Das klingt und sieht aus wie ein Collegekind beim ersten Film- oder Schauspielversuch."

Liam übernahm die Rolle als Geralt von Riva von Henry Cavill (42), der die Show nach der dritten Staffel verließ. Die vierte Staffel der Romanverfilmung soll jetzt Ende Oktober auf Netflix erscheinen – und stand von Anfang an unter keinem guten Stern, denn die Umbesetzung passte den Fans so gar nicht. Der Unmut rührte vor allem daher, dass die Anhänger der Serie so große Fans von Henry als knallharter Monsterjäger waren. Dabei hatte der Brite einen guten Grund, aus der Produktion auszusteigen. Er selbst ist großer Fan der Bücher des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski und auch der Videospieladaption. Henry soll es schwergefallen sein, die Waage zwischen den Vorstellungen der Produktion und seiner eigenen zu halten. Zuvor war ebenfalls immer mehr Kritik laut geworden, "The Witcher" entferne sich zu sehr von der Vorlage.

Dennoch macht Netflix ungerührt weiter. In der Zwischenzeit wurde das Universum weiter ausgebaut: Es folgte ein Spin-off namens "Blood Origin" und die Animationsfilme "The Witcher: Nightmare of the Wolf" und "The Witcher: Sirens of the Deep". Doch der große Erfolg blieb aus. Schon die dritte Staffel bekam im Vergleich zu den vorherigen deutlich schlechtere Bewertungen: Auf Rotten Tomatoes waren es nur rund 19 Prozent positive Wertungen. "Blood Origin" lag mit 13 Prozent sogar noch darunter. Mit "The Rats: A Witcher's Tale" schien ein weiteres Spin-off in der Produktion stecken zu bleiben – die Dreharbeiten wurden 2023 abgebrochen, als eine Testvorführung katastrophale Reaktionen bewirkte. Obwohl es so aussah, als würde der Ableger nie erscheinen, gibt es aktuell Gerüchte, eine Premiere sei jetzt in Planung.

Courtesy of Netflix/ Susie Allnutt Liam Hemsworth in "The Witcher"

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Netflix / Susie Allnutt Henry Cavill in "The Witcher"