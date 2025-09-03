Markus Söders Tochter Gloria kennt diesen Ex-Politiker nicht

Gloria-Sophie Burkandt (26), die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58), zeigte im TV Mut zur Bildungslücke. In der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" trat sie im Wissensquiz gegen Promis wie Calvin Kleinen (33) und Mario Basler (56) an. In einem Spiel sollten die Kandidaten prominente Persönlichkeiten auf Bildern erkennen. Als Altkanzler Helmut Kohl (†87) eingeblendet wurde, kam Gloria allerdings ins Stocken. "Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen", entschuldigte sie sich, betonte jedoch, der berühmte CDU-Mann sei definitiv "ein SPDler".

Prompt bezog Gloria auf Instagram Stellung zu ihrem Fauxpas im Fernsehen. "Es tut mir leid, Herr Kohl, dass ich Sie in der gestrigen ProSieben-Show nicht erkannt habe. Meine Generation ist zwar gut informiert, aber gleichzeitig vergessen wir oder wissen manchmal schlichtweg nicht von bedeutenden Persönlichkeiten der Vergangenheit", schrieb sie. Es sei bedauernswert, dass ihre Generation kaum noch lineares TV-Programm konsumiere – so falle nämlich ein wichtiger Teil der Alltagsbildung weg. Was Papa Markus dazu sagt, dass seine Tochter ausgerechnet eine Größe der Union nicht korrekt zuordnen konnte, ist bislang nicht bekannt.

"Deutschlands dümmster Promi" ist das neue Projekt von Amira Aly (32) und Christian Düren (35). Die beiden gaben vor rund einem Jahr, nach Amiras turbulentem Rosenkrieg mit Oliver Pocher (47), ihre Liebesbeziehung bekannt. Nun stehen sie gemeinsam vor der Kamera – anscheinend reicht das aber nicht aus, um die Zuschauer vor den Fernseher zu locken. Laut dem Branchenmagazin DWDL schalteten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur schlappe 232.000 Menschen ein, das entspricht einem Marktanteil von 5,6 Prozent.

Getty Images Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2025

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder

Getty Images Amira Aly und Christian Düren

