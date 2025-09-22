Söder-Tochter Gloria Burkandt macht neue Liebe öffentlich

Gloria-Sophie Burkandt (26), Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58), hat auf dem diesjährigen Oktoberfest in München überraschend ihr Liebesglück verkündet. Auf der Party des Trachtenlabels Heimatglück, die am Vorabend des traditionellen Wiesn-Anstichs stattfand, strahlte die 26-Jährige über beide Wangen und bestätigte gegenüber AZ: "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner." Ihre Dirndl-Schleife, traditionsgemäß rechts gebunden, ließ keinen Zweifel daran, dass sie derzeit vergeben ist.

Allerdings möchte die 26-Jährige ihre neue Beziehung diesmal lieber privat halten, wie sie betonte. Ihr Freund, der laut dem Blatt nicht mit nach Deutschland gereist sein soll, wird daher auch nicht an ihrer Seite auf der Wiesn zu sehen sein. Dies sei eine bewusste Entscheidung, nachdem sie bei einer früheren Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Im Jahr 2022 hatte Gloria-Sophie ihren damaligen Partner der Öffentlichkeit vorgestellt, die Beziehung zu dem Münchner Geschäftsmann zerbrach jedoch bereits nach wenigen Monaten.

Abseits des Rampenlichts hat das Model, das einst mit Magersucht zu kämpfen hatte, mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Doch Deutschland hat für sie nach wie vor eine große Bedeutung, insbesondere das berühmte Oktoberfest. Dieses besucht sie seit Jahren und bewies auch 2025 wieder, dass sie ein gutes Händchen für Stil hat – mit einem Besuch beim Star-Friseur André Schulz trumpfte sie auf der Wiesn mit einem frischen Look auf. Die Freude über ihr neues Styling wurde allerdings von ihrem privaten Glück überstrahlt, das sie trotz aller Diskretion förmlich zum Strahlen brachte.

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Markus Söder

Getty Images Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt, Bayerischer Filmpreis 2023

Instagram / gloriasophieee Gloria-Sophie Burkandt im Dirndl