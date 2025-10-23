Wollen schwangere Melina Hoch und Max noch ein zweites Kind?

Das Reality-Pärchen Max Bornmann (29) und Melina Hoch erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Das Baby ist zwar noch nicht auf der Welt, aber die beiden haben offenbar schon konkrete Pläne für die Zukunft. Bei Fame Fighting verraten sie gegenüber Promiflash, dass ihr Kind durchaus noch ein Geschwisterchen bekommen soll. "Ja, ich möchte gerne als Zweites ein Mädchen. Wir haben auch gesagt, zwei Kinder sind auf jeden Fall super. Zwei Katzen, zwei Kinder. Was will man mehr?", meint Max freudig. Melina scheint seiner Meinung zu sein. Sie scherzt: "Dann hat jeder eines – eine Katze und ein Kind."

Das Geschlecht ihres Babys verrieten Melina und Max erst vor wenigen Tagen. Mit einer aufwendigen Gender-Reveal-Party lassen die beiden sich auch selbst überraschen. In einem Instagram-Clip zeigen sie eine Torte – als Max diese anschneidet, ist die Füllung blau. Sie bekommen also einen kleinen Jungen. "Wir freuen uns so sehr auf dich", schrieb Melina unter den Clip. Mitgefeiert haben Freunde und Familie und wie die werdende Mutter ihrer Community erklärte, gehe es ihnen hauptsächlich darum, dass sich alle kennenlernen. Ob sie schon einen Namen für den Nachwuchs haben, verrieten sie bisher aber nicht.

Für Melina ist es die erste Schwangerschaft und das birgt natürlich auch die eine oder andere Herausforderung. Im Netz gab die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin ihren Fans einen kleinen Einblick in die Hürden ihrer Schwangerschaft. "Die Müdigkeit fand ich richtig krass. Du stehst auf, machst kurz etwas und musst dann schlafen", erzählte sie. Max unterstütze sie dabei aber, wo er kann. Laut Melina versichere er ihr immer wieder, dass es okay ist, sich auszuruhen. Immerhin leiste ihr Körper aktuell Enormes. "Hey, wenn du müde bist, dann schlaf. Du stellst gerade ein Leben her", soll er ihr gesagt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann , August 2025